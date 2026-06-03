La UE ultima el arranque de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania, tras levantar Hungría su veto

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - SIERAKOWSKI FREDERIC - Archivo

BRUSELAS, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea se dispone a iniciar las negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia este mismo mes de junio, probablemente coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores de la UE el próximo 15 de junio en Luxemburgo, después de que el nuevo Gobierno húngaro haya retirado el veto que el anterior Ejecutivo de Viktor Orbán mantuvo durante dos años a este proceso.

"Esto marca un hito significativo en su camino de integración europea y envía un mensaje contundente de unidad y determinación de la UE", ha destacado la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ejerce Chipre, en un comunicado para anunciar el desbloqueo del proceso.

De este modo, la presidencia chipriota informa de que inicia la preparación para "la apertura formal del clúster número uno de las negociaciones de adhesión" con Ucrania y Moldavia, en referencia al primer bloque del reformas que se aborda en el proceso de adhesión.

El primer clúster se refiere a los "fundamentos básicos" y aborda cuestiones clave como el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país candidato, reformas de la administración pública, el poder judicial y los Derechos Fundamentales.

Es el primer bloque de capítulos de negociación que se abre en todo proceso de entrada al club comunitario, pero por ser reformas fundamentales es también el último en cerrarse, según recuerdan fuentes europeas consultadas por Europa Press.

La decisión de dar este paso llega tras una discusión a nivel de embajadores de los Veintisiete este miércoles en Bruselas, que ha permitido constatar que el nuevo Gobierno húngaro no mantiene el veto a iniciar el proceso formal.

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, de hecho, ya avanzó la semana pasada en una rueda de prensa en Bruselas acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que apostaba por abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Kiev y que las conversaciones para resolver diferencias bilaterales sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania estaban avanzadas.

Aún quedan días de trabajo técnico para poder finalizar formalmente la "posición común" de los Estados miembro que permita abrir el primer clúster, pero se da por hecho que podrá ser adoptada a lo largo de la próxima semana.

Si se cumple ese calendario, podrán tener lugar las conferencias intergubernamentales de la UE con Ucrania y con Moldavia, respectivamente, ya el próximo 15 de junio, coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores de la UE que tendrá lugar en Luxemburgo.

El bloqueo durante dos años llevó a Bruselas y Kiev a iniciar hace tiempo las conversaciones de manera informal para trabajar a nivel técnico en muchos de los capítulos, con el objetivo de que una vez que pudieran abrirse estuvieran ya muy avanzados.

HUNGRÍA Y UCRANIA ACUERDAN AMPLIAR DERECHOS DE MINORÍA HÚNGARA EN TRANSCARPATIA

El primer ministro húngaro ya ha adelantado este jueves que su Ejecutivo "apoyará la apertura del primer grupo de capítulos de adhesión de Ucrania" a la UE, una vez los compromisos de Kiev para ampliar los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia, en el sudoeste de Ucrania, estén incluidos en su plan de acción dirigido a Bruselas.

Así, Magyar ha sacado pecho de que "en solo tres semanas, hemos logrado lo que Viktor Orbán y su Gobierno no consiguieron en diez años". "Hemos alcanzado un acuerdo global con Ucrania para ampliar los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de los más de 100.000 miembros de la minoría húngara en Transcarpatia", ha afirmado en sus redes sociales.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que el acuerdo con las autoridades ucranianas "es el resultado de varias semanas de intensas negociaciones a nivel técnico" entre los dos países, recalcando que en ellas también han participado "organizaciones políticas y religiosas que representan a la minoría húngara en Transcarpatia".

Con todo, Magyar ha puntualizado que "Hungría sigue oponiéndose a una adhesión acelerada a la UE". "Si Ucrania logra cerrar los 33 capítulos de adhesión en los próximos 10 a 15 años, Hungría apoyará la adhesión de Ucrania, siempre que se celebre un referéndum jurídicamente vinculante", ha agregado.