Von der Leyen recibe el lunes a Ana Botín y responsables de BNP Paribas y Société Générale

19 June 2026, Belgium, Brussels: President of the European Commission Ursula von der Leyen arrives for a press conference following discussions at the EU summit, the meeting of the heads of state and government of the European Union. Photo: Malin Wunderli - Malin Wunderlich/dpa

BRUSELAS 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebrará el próximo lunes una reunión en Bruselas con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y con los presidentes de BNP Paribas, Jean Lemierre, y de Société Générale, Slawomir Krupa.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario Paula Pinho, que no ha dado más detalles sobre la hora ni la agenda del encuentro, más allá de que tendrá lugar en la sede de la Comisión en la capital comunitaria.

El mismo día, Von der Leyen mantendrá otra reunión con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha precisado la portavoz.