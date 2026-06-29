UE.- Von der Leyen recibe el lunes a Ana Botín y responsables de BNP Paribas y Société Générale

BRUSELAS 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebrará el próximo lunes una reunión en Bruselas con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y con los presidentes de BNP Paribas, Jean Lemierre, y de Société Générale, Slawomir Krupa.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario Paula Pinho, que no ha dado más detalles sobre la hora ni la agenda del encuentro, más allá de que tendrá lugar en la sede de la Comisión en la capital comunitaria.

El mismo día, Von der Leyen mantendrá otra reunión con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha precisado la portavoz.