Uganda.- El partido gubernamental de Uganda elige a Museveni como su candidato a las presidenciales de 2021

El mandatario, que lleva en el poder desde 1986, aspirará a un sexto mandato

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El partido gubernamental de Uganda, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), ha anunciado este jueves que el presidente del país, Yoweri Museveni, será su candidato a las presidenciales de 2021, en las que buscará un sexto mandato al frente del país africano.

El presidente de la comisión electoral del NRM, Tanga Odoi, ha destacado que el periodo para la recogida de los formularios para la presentación de candidaturas expiró el miércoles, siendo Museveni el único que los había retirado hasta entonces.

"Hasta la fecha de ayer, nadie había recogido los documentos para la nominación a portar la bandera del partido en las próximas elecciones. Por ello, declaro a Museveni como el único candidato para esta posición", ha resaltado.

Así, Odoi ha explicado que el exparlamentario John Ssimbwa sí recogió los documentos pero no pagó la cantidad requerida para formalizar la candidatura, por lo que queda descartado de la carrera por el puesto, según ha informado el diario ugandés 'Daily Monitor'.

En respuesta, Ssimbwa ha amenazado con presentar una demanda contra el partido argumentando que la nominación de Museveni es ilegal y ha resaltado que los candidatos podían recoger los documentos hasta el 22 de julio y presentarlos entre el 27 y el 28 de julio.

"No es posible que Tanga Odoi declare a alguien como único candidato cuando la fecha para las nominaciones no ha expirado. Museveni no es nominado como si fuera una 'hoja de ruta'. Hay que esperar al 28 de julio para que se le nomine, ya que es entonces cuando puede o no ser declarado el único candidato", ha remachado.

El anuncio del NRM ha llegado un día después de que el parlamentario opositor ugandés Robert Kyangulanyi, conocido como Bobi Wine, lanzara su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), de cara a las presidenciales, en las que intentará derrotar previsiblemente a Museveni, quien lleva en el cargo desde 1986.

El partido surge así como brazo político del Movimiento Poder del Pueblo que encabeza el conocido cantante ugandés, quien ya había anunciado previamente su intención de presentar su candidatura a la Presidencia del país africano, para lo cual forjó en junio una alianza con el excandidato presidencial Kizza Besigye.

El objetivo de ambos es evitar un nuevo mandato de Museveni, quien podrá concurrir nuevamente a las urnas después de que el Parlamento levantara el límite de edad que le habría impedido presentarse, ya que para entonces tendrá más de 75 años.