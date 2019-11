Uganda.- Uganda presenta cargos contra 67 personas tras una redada en un bar gay por "desorden público"

Publicado 13/11/2019 6:30:24 CET

KAMPALA, 13 Nov. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Un tribunal de Uganda ha presentado cargos este martes contra 67 personas por "desorden público" después de que fueran detenidas en el marco de una redada llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en un bar gay.

Los 67 imputados, que se encontraban entre las 127 personas detenidas tras la redada en el bar de ambiente Ram de la capital, Kampala, podrían enfrentarse a penas de hasta un año de prisión si son hallados culpables.

"Se trata simplemente de otro ataque homófobo más", ha aseverado el activista LGTBI Raymond Karuhanga en declaraciones a la Fundación Thomson Reuters.

"Esta gente estaba en el club, ni siquiera en la calle. Estaban divirtiéndose, escuchando música. Después arrestas a casi 130 personas y los imputas por desorden público... Ellos solo quieren silenciarnos como comunidad", ha expresado.

Los activistas y defensores de los derechos LGTBI en Uganda han expresado su preocupación por la ola de ataques sufrida después de que un ministro propusiera introducir la pena de muerte para aquellos que mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, una cuestión que ha sido rechazada por el Gobierno después de que la comunidad internacional condenara sus palabras.

La Policía de Uganda, por su parte, ha rechazado que la redada tuviera como objetivo a la población LGTBI y ha afirmado que estaban haciendo cumplir la ley de Control del Tabaco, que prohíbe fumar con cachimba.

"No son nuestro objetivo y no lo serán", ha explicado el portavoz de la Policía Patrick Onyango. "Hemos hecho este tipo de redadas en muchos sitios en los que se fuma shisha. Ayer los detuvimos bajo esa ley. Lo que has oído los cargos de desorden público que han sido presentados por la Fiscalía", ha sostenido.