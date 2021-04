Los disturbios del viernes en Belfast y Londonderry dejan 27 policías heridos

BELFAST, 3 Abr. (DPA/EP) -

Un total de 27 agentes de Policía resultaron heridos en los disturbios registrados este viernes por la noche en Belfast y Londonderry, en Irlanda del Norte, y ocho personas han sido detenidas por estas protestas enmarcadas en el futuro post-Brexit de los acuerdos del Viernes Santo que pusieron fin a décadas de conflicto entre el IRA y Reino Unido.

Los leales y sindicalistas están enrabietados por los acuerdos comerciales posteriores al Brexit que, según afirman, han creado barreras entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

Las tensiones aumentaron aún más esta semana tras una controvertida decisión de no procesar a 24 políticos del partido nacionalista Sinn Féin por asistir a un funeral republicano a gran escala durante las restricciones.

Todos los principales partidos unionistas han exigido la dimisión del jefe de Policía, Simon Byrne, alegando que ha perdido la confianza de su comunidad.

El comandante del distrito de Belfast, superintendente en jefe Simon Walls, dijo que "una pequeña protesta local se convirtió rápidamente en un ataque a los agentes de Policía" y que en algunos puntos había hasta 300 personas de todas las edades en las calles.

"Lo que yo pediría es que las personas con influencia, las personas de las comunidades locales, disuadieran a los jóvenes, o cualquier otra persona, con la intención de causar violencia o la intención de dañar a los agentes de policía", ha indicado.

Los líderes políticos también han pedido calma durante el fin de semana de Pascua tras los disturbios.

La ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, ha instado a los jóvenes a "no caer en el desorden", diciendo que la violencia "no mejorará las cosas". "Sé que muchos de nuestros jóvenes están enormemente frustrados por los eventos de esta última semana, pero causar lesiones a los oficiales de Policía no mejorará las cosas", ha indicado.