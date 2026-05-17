La Unión Africana ruega al Gobierno somalí y a la oposición que vuelvan a negociar para evitar un colapso político

Archivo - MOGADISHU, May 16, 2022 -- A member of lawmakers votes during the presidential election in Mogadishu, Somalia, on May 15, 2022. The Somalian parliament on Sunday chose Hassan Sheikh Mohamud as the country's new president in a third-round runo - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana ha pedido al Gobierno de Somalia y a la oposición que hagan un último esfuerzo para volver a sentarse a la mesa de negociaciones y resolver la polifacética crisis política en la que se encuentra sumergido el país y que ha desembocado en la ruptura total de relaciones esta semana.

El presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, anunció el pasado viernes que se mantendría un año más en el poder, una decisión que sus críticos tacharon de inconstitucional y que representaba la culminación de meses de tensiones entre el Gobierno central y administraciones estatales contrarias a la implantación de elecciones directas en un país fragmentado porque varios estados se han negado a reconocer la autoridad central de Mogadiscio, y constantemente amenazado por la violencia yihadista.

Este pasado sábado, Mohamud esgrimía que el principal motivo para imponer este sistema directo es la seguridad del país. "¿Acaso ha habido elecciones indirectas que no hayan resultado en muertes?", se preguntó el presidente, citando disputas electorales anteriores en Baidoa, Garowe, Dhuusamareeb y Mogadiscio, antes de afirmar que "esas contiendas provocaron muertes, arrestos y enfrentamientos políticos".

Los estados disidentes, por contra, denuncian que este sistema funciona a mayor gloria del presidente, perturba el delicado equilibrio comunitario en los parlamentos locales, y disputan por último que esta reforma electoral forma parte de una serie de medidas impulsadas durante los últimos meses por Mogadiscio para concentrar el poder en la capital.

Dada la situación, la Comisión de la Unión Africana, máximo órgano ejecutivo de la organización, ha avisado este sábado "contra el afianzamiento de posiciones divergentes e insta a todos los actores políticos a que se comprometan de inmediato a un diálogo político inclusivo y sustantivo mediante la negociación genuina, el compromiso mutuo y el estricto respeto al orden constitucional".

"La Comisión reafirma su firme compromiso con la plena aplicación de su mandato en Somalia, incluso a través de la AUSSOM, y elogia la continua labor de facilitación de las Naciones Unidas, la Unión Africana y los socios bilaterales", ha añadido.

Por último, "alienta a mantener una colaboración diplomática internacional coordinada y sostenida con el fin de reconciliar las diferencias políticas existentes en Somalia".

LA IGAD TAMBIÉN PIDE UN RETORNO A LAS CONVERSACIONES

Otra destacada organización regional africana como es la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) también ha instado a los líderes políticos somalíes a continuar con el diálogo.

"El diálogo político sostenido es esencial para preservar la estabilidad de Somalia, fortalecer la gobernanza democrática e impulsar la agenda de construcción del Estado del país", ha manifestado la organización en un comunicado publicado en redes sociales.

La IGAD, por último, ha reiterado su apoyo a los esfuerzos liderados por Somalia para promover "una gobernanza inclusiva, preservar la paz y la seguridad y asegurar un futuro estable para Somalia y la región en general".