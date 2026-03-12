Urtasun llama a avanzar en un sistema de seguridad autónomo a EEUU en el 40 aniversario del referéndum sobre la OTAN

Archivo - El ministro de cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, en la librería Rafael Alberti, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado que Europa avance en un modelo de seguridad y defensa autónomo con motivo del 40 aniversario del referéndum sobre la incorporación del país a la OTAN.

"Necesitamos avanzar hacia una Europa que sea soberana política y militarmente. lo hemos dicho muchas veces, creemos que haber subcontratado la defensa a los norteamericanos durante todos los años, ahora que Estados Unidos es un país políticamente muy inestable, pues ese ha sido un profundo error. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que empezar a construir es esa autonomía estratégica europea que es la que queremos", ha razonado en declaraciones a los medios tras visitar la muestra 'Museo La Cañada'.

El ministro ha abogado por ir pasando progresivamente de un parámetro que es el de la OTAN, subordinado a los EEUU, a un "paraguas autónomo y propiamente europeo". "Y en eso se están dando pasos", ha enfatizado para añadir que ese cambio "no se hace" de un día a orto.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a reclamar que España salga de la OTAN y cierre las bases militares de EEUU en Rota y Morón, dado que a su juicio esta alianza supone un "peligro para el país".

En declaraciones a 'TVE' y 'Canal Red', recogidas por Europa Press, ha lanzado que la OTAN fue la primera "traición" del PSOE a la izquierda alternativa y ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que traduzca en hechos el lema del 'No a la guerra'.

"Hoy es el aniversario precisamente de ese referéndum y creo que hay que hacer una reflexión sobre el lugar en el que está colocado España por el hecho de tener bases norteamericanas en nuestro suelo. El presidente puede decir y a mí me parece fenomenal que las bases no se pueden utilizar para los ataques en Irán, pero esas bases siguen utilizando (...) Estamos colocados en un lugar que yo creo que es un peligro para nuestro país, que nos está poniendo en riesgo y tenemos que aislar internacionalmente a Donald Trump, construir una alianza económica política anti-Trump", ha zanjado.