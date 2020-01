Uruguay.- Cabildo Abierto, dispuesto a apoyar la candidatura única de Talvi por la oposición en Montevideo

Publicado 28/01/2020 18:27:13 CET

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se ha mostrado dispuesto a apoyar una eventual candidatura de Ernesto Talvi, el líder del Partido Colorado, a la Intendencia de Montevideo con el fin de hacer un frente común de la oposición que permita desalojar del poder al izquierdista Frente Amplio.

El general retirado se había propuesto como candidato único de la coalición que sustenta al presidente electo, Luis Lacalle Pou, de cara a las próximas elecciones en Montevideo, pero el pasado fin de semana el Partido Colorado rechazó su candidatura.

"Creo que se están restando posibilidades reales de ganar", ha valorado este martes en declaraciones a una emisora de radio recogidas por el diario 'El Observador', si bien ha reconocido que no se puede "meter en las decisiones de otro partido" y los 'colorados' "tienen todo el derecho a decidir lo que quieran".

En este sentido, Manini Ríos ha dicho que no tiene "problemas" en apoyar una eventual candidatura de Talvi, después de que este dijera que podría presentarse de ser necesario. Talvi ha sido designado para ser el canciller en el nuevo gobierno de Lacalle Pou, que comenzará su andadura el próximo 1 de marzo.

No obstante, el antiguo militar ha aclarado que su candidatura sigue sobre la mesa. "No hay aún una decisión tomada de bajar la candidatura", ha afirmado, aunque "eso no quiere decir que no vaya a ser lo que pase", ha añadido.

En opinión de Manini Ríos, lo importante es que la oposición consiga acordar un nombre que "desnivele la balanza a favor de las fuerzas no 'frentistas'". "Nosotros hemos evaluado que hay una oportunidad de lograr una alternativa en el gobierno departamental de Montevideo, de cortar 30 años de gobiernos 'frenteamplistas'", ha sostenido.

Su compañero de fórmula en las pasadas presidenciales, el ahora senador Guillermo Domenech, defendió el lunes la candidatura de Manini Ríos porque en Cabildo Abierto entendían que era la "persona adecuada" para acabar con 30 años de hegemonía del Frente Amplio en la capital.

"Tenemos que decir, porque nos consta, que el Partido Nacional sí vio con buenos ojos que Manini Ríos fuera el candidato común a la Intendencia de Montevideo", precisó, en referencia a la formación que lidera Lacalle Pou.

Entretanto, el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, ha confiado en que el futuro mandatario interceda en la crisis abierta en la futura coalición de gobierno a raíz de la designación del candidato en Montevideo.

"Confío en que el presidente electo haga un aporte en esta materia y nos ayude a todos", ha manifestado Sanguinetti, según informa el diario 'Subrayado'. "Él hasta ahora estuvo naturalmente un poco distante (...) pero me parece que a esta altura, aproximándonos al final, el propio presidente va a tener algo para decir", ha añadido.

Por otra parte, el exmandatario ha expresado su deseo de que Talvi se mantenga como futuro ministro de Exteriores y que desde la coalición se logre un acuerdo sobre una "figura no técnica" que opte a la Intendencia de Montevideo, donde la elección "es la misma que hubo en el país, esto es: continuidad o cambio".