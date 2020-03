Uruguay.- Cabildo Abierto insiste en que en Uruguay la dictadura militar solo dejó "docenas" de desaparecidos

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guido Manini Ríos, el líder del partido ultraderechista Cabildo Abierto, que forma parte de la coalición de Gobierno de Uruguay, ha insistido en que la dictadura militar (1973-1985) solo dejó "docenas" de desaparecidos, al tiempo que ha instado a pasar página a este capítulo de la historia del país porque "no van a aparecer".

Cabildo Abierto, un partido de nueva creación que se ha convertido en la cuarta fuerza política de Uruguay en su primera prueba en las urnas, ya protagonizó una polémica similar cuando el ahora subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, dijo que si las Fuerzas Armadas hubieran actuado mal durante el régimen castrense habría más desaparecidos.

Elgue dijo en febrero en una entrevista concedida a 'La Diaria' que en Uruguay solo hubo 32 desaparecidos, pero no tuvo en cuenta a las víctimas del Plan Cóndor, orquestado por las dictaduras militares de la época en el Cono Sur para eliminar a sus opositores.

En una entrevista publicada este lunes por el diario brasileño 'O Globo', Manini Ríos ha insistido en la misma idea. "Los desaparecidos nunca deberían haber sucedido, pero hay docenas, no miles como en otros países", ha dicho.

Además, ha defendido que en Uruguay "no había una política de aniquilar a los opositores", por lo que "la gran mayoría de los prisioneros cumplieron su condena y en 1985 fueron liberados". Incluso "muchos llegaron a las cárceles en una condición muy grave y fueron salvados", ha sostenido.

Asimismo, el general retirado se ha mostrado seguro de que "no van a aparecer". En otra entrevista publicada en febrero ya explicó que "no es que no aparecen porque el que lo sabe no lo quiere decir", sino que "el que lo sabía murió".

En cualquier caso, ha instado a superar este debate. "Esta página pertenece a la historia. Nuestro gran desafío es buscar soluciones a problemas reales, no buscar lo que nos divide", ha defendido Manini Ríos.

DESAFÍO DEMOGRÁFICO

Entre los principales problemas a los que se enfrenta Uruguay, el senador de Cabildo Abierto ha mencionado el envejecimiento demográfico, ratificando asimismo lo declarado días antes cuando dijo que "los LGTB son parte del problema".

"No critico la orientación sexual de las personas, y respetaremos los derechos adquiridos, pero esto son problemas que no ayudan a resolver (...) la falta de población", ha reiterado. "Tendríamos que estimular familias prolíficas", ha propuesto, según informa el diario uruguayo 'El País'.