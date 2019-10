Uruguay.- El candidato 'colorado' apoyará a Lacalle Pou en segunda vuelta pero no le dará "un cheque en blanco"

Publicado 16/10/2019 15:02:56 CET

Ernesto Talvi, el candidato del Partido Colorado a la Presidencia de Uruguay, se ha mostrado dispuesto a apoyar en segunda vuelta al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, para que derrote al 'frenteamplista' Daniel Martínez, si bien ha dejado claro que no le dará un "cheque en blanco".

"Después del 27 de octubre vamos a trabajar con mucho entusiasmo si a Lacalle Pou le toca ganar", ha señalado el candidato 'colorado' en una entrevista concedida al diario uruguayo 'El Observador', insistiendo en que el país necesita una alternativa tras 15 años de gobierno del izquierdista Frente Amplio.

"Vamos a recorrer el país, invitar a los ciudadanos a que efectivamente nos permitan construir un proyecto alternativo y una coalición porque entendemos que el país lo necesita y que es sano que haya alternancia democrática", ha defendido Talvi, al que los sondeos sitúan en tercera posición y con pocas probabilidades de pasar a segunda vuelta.

Talvi se ha mostrado dispuesto a "trabajar muy duro" si pierde para que "el proyecto pueda ver la luz", pero ha dejado claro que "eso incluye no solamente hacer campaña sino sentarnos a la mesa y saber que de alguna manera nuestro énfasis, nuestros objetivos, también van a tener que ser contemplados".

"El apoyo está pero no es un cheque en blanco, tenemos que traducirlo en los cambios y no anticipo ningún problema para que eso ocurra", ha añadido, destacando que aunque con el Partido Nacional de Lacalle Pou hay "matices" a ambos les "une una tradición democrática, republicana, liberal que va a permitir construir un proyecto en común sin grandes dificultades".

Los uruguayos están llamados a las urnas el 27 de octubre no solo para elegir presidente, sino para elegir a los miembros de ambas cámaras del Parlamento. En este sentido, Talvi ha defendido que el Partido Colorado ofrece "un proyecto de país primero".

En consecuencia, ha pedido "a la ciudadanía un voto de confianza sabiendo que la vamos a representar si nos toca gobernar, si nos toca ser parte de una coalición y si nos toca ser el partido que ejerza un rol de contralor a un Frente Amplio sin mayorías parlamentarias".

Por otra parte, Talvi no ha cerrado la puerta a que en una eventual coalición de Gobierno entre Partido Nacional y Partido Colorado pueda estar también Cabildo Abierto, la formación creada en marzo por el antiguo jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos. "No excluimos a nadie de una coalición que no existe todavía", ha aseverado.

Así, ha apostado por ver qué representación parlamentaria obtiene la formación y si llegado el caso el partido es capaz de "conciliar" de forma interna dicha coalición.

Preguntado sobre si le preocupa que Lacalle Pou y Manini comiencen a fraguar un acuerdo en el que él no esté presente, Talvi ha subrayado que "el Partido Colorado será un ingrediente fundamental en esa coalición y por ende una voz que tendrá que ser escuchada". No obstante, "no creo que eso ocurra porque Lacalle Pou es inteligente y va a manejar esto con el cuidado que corresponde".