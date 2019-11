Uruguay.- Comienza la votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Uruguay

Publicado 24/11/2019 14:20:59 CET

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Uruguay ha comenzado ya para decidir entre el candidato continuista de la izquierda, Daniel Martínez, y un posible cambio a la derecha con Luis Lacalle Pou.

Precisamente Lacalle Pou ha partido hacia su colegio electoral con una lista en el bolsillo que le dio un militante del Partido Colorado del interior del país, un indicio del "carácter multicolor" del gobierno que espera encabezar si gana las elecciones.

Ya ha votado el presidente saliente, Tabaré Vázquez, quien ha destacado que ha recibido una llamada del expresidente "colorado" Julio María Sanguinetti. "Ayer tuve el honor de recibir una llamada telefónica del expresidente Julio María Sanguinetti donde me dijo claramente que era un orgullo para todo el país con la paz y tolerancia en que estábamos viviendo la campaña electoral. Me sorprendió muy gratamente. Agradecí la llamada", ha indicado Vázquez.

Además ha explicado que vive estas elecciones con "tranquilidad". "Vivimos en democracia y en la democracia vale la opinión de la gente y si hay alternancia también", ha argumentado. Así, ha subrayado que le propusieron postularse a la reelección, pero no quiso porque considera que la alternancia "es positiva". Alternar no es "un drama". "Drama son otras cosas", ha afirmado.

También ha votado ya el expresidente José Mujica, quien en un principio no quiso hacer declaraciones: "esta vaca no da más leche". Ante la insistencia, Mujica se ha referido a las recientes afirmaciones del Centro Militar, organización de exmilitares de tendencia ultra, quienes llamaron a "extirpar el marxismo" y advierte de los "cantos de sirena" de los Derechos Humanos. Esta postura ha sido rechazada por diferente sectores políticos y sociales, pero no desde la "coalición multicolor", liderada por Lacalle Pou.

"No es lo que me haya gustado. Es lo que dijeron, además acompañado de cosas que se hicieron", ha indicado Mujica, que ha advertido de "algunos chispazos nostálgicos que no deberían acontecer". "Yo no digo nada. Digo que hay cosas que no debieron haber pasado", ha indicado, aunque no ha querido profundizar porque "el pueblo uruguayo está votando".

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 19.30 horas (23.30 en la España peninsular) para los 2,7 millones de uruguayos con derecho a voto.