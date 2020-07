Uruguay.- Ernesto Talvi, ex ministro de Exteriores de Uruguay, se retira de la política tras la polémica sobre Venezuela

Uruguay.- Ernesto Talvi, ex ministro de Exteriores de Uruguay, se retira de la p

El ex ministro de Exteriores y líder del Partido Colorado --uno de los miembros de la coalición de Gobierno de Uruguay--, Ernesto Talvi, ha anunciado su retirada definitiva de la política, de la que salió el pasado 1 de julio tras una controversia sobre Venezuela.

"Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa", ha anunciado Talvi en una carta difundida el domingo a los medios de comunicación. Así, ha indicado que renunciará a su actual escaño en el Senado y que no volverá a ocupar "ningún cargo público".

"Debo reconocer que sobreestimé mi capacidad de adaptarme del quehacer académico al quehacer político. Y, aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío", ha explicado.

Talvi ha confesado que ha sido "una decisión difícil" tras dos años de "intentar revitalizar el Partido Colorado", si bien ha destacado que "el esfuerzo no fue en vano" porque ahora forma parte del Gobierno y "tiene una bancada decisiva" en el Congreso.

No obstante, ha aclarado que seguirá "sirviendo al país" desde donde cree que lo sabe "hacer bien": "liderando desde las ideas". "Vuelvo al llano pero mi compromiso con esta tierra bendita (...) no cambia. No cambiará jamás", ha afirmado.

Talvi fue el candidato presidencial del Partido Colorado en las últimas elecciones, en las que logró catapultar a la formación política al Gobierno que preside Luis Lacalle Pou en el marco de una "coalición multicolor" de corte conservador.

Lacalle Pou le encargó el Ministerio de Exteriores pero el pasado 1 de julio dimitió tras negarse a referirse expresamente a Venezuela como una dictadura. Aunque posteriormente enmendó sus palabras, finalmente renunció y lo hizo antes de lo previsto, ya que se había comprometido a permanecer en el cargo hasta final de año.

Una de las promesas electorales de Lacalle Pou fue cambiar la política exterior de Uruguay respecto a Venezuela. Bajo el anterior Gobierno de Tabaré Vázquez, la nación suramericana adoptó el rol de mediador, junto a México, en la crisis venezolana.

Así las cosas, la semana pasada el sucesor de Talvi, el hasta ahora embajador uruguayo en España Francisco Bustillo, dejó claro que para él "Venezuela es una dictadura".