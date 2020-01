Uruguay.- Un excompañero de Mujica en la guerrilla le acusa de "renunciar" a su pasado y de trabajar para el capitalismo

Publicado 21/01/2020 3:40:14 CET

MONTEVIDEO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera dirigente del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T), Eduardo Zabalza, ha acusado este lunes al expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) ser "el símbolo del tipo que renunció a su pasado" y lograr con ello "el caudal electoral que le permite ser hoy uno de los operadores mayores del capitalismo" en el pequeño país sudamericano.

Zabalza ha acusado a Mujica de falsear la historia y formar "parte del espectáculo político". Del mismo modo, ha criticado cómo el expresidente uruguayo se refirió de manera poco seria a la 'Toma de Pando', en la que la guerrilla tomó por asalto varios edificios como la comisaría, el cuartel de bomberos, o varios bancos de esta ciudad en 1969, y murieron cinco combatientes, entre ellos el hermano de Zabalza.

"Es lo más lindo entrar en un banco con un revolver 45, todo el mundo te respeta", dijo Mujica en un documental recientemente estrenado sobre su persona dirigido por el cineasta Emir Kusturika, y en el que no se recordó a los fallecidos durante este asalto durante esta parte de la cinta, lo que ha molestado a Zabalza.

"Me da mucha bronca. Rabia me da", ha expresado en una entrevista para el periódico uruguayo 'El Observador'.

Por su parte, Mujica ha respondido diciendo que no habla públicamente de sus compañeros o de sus excompañeros. "Tengo otros códigos, no me dedico a eso", ha manifestado.

"Puse la carne en la parrilla y me comí lo que me tuve que comer, pero tampoco voy de 'cagatinta', tirando mierda para un lado y para otro. Asumo lo que me toca y siempre lo he asumido históricamente", ha dicho Mujica durante una intervención en la emisora local Radio Sarandí.