El Gobierno remite al Congreso el convenio de cooperación entre España y Uruguay contra la delincuencia organizada

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi (d), ofrecen una rueda de prensa, en Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia del Gobierno, a 22 de julio de 2025, en Montevideo (Uru - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha remitido este martes el convenio acordado entre España y Uruguay para "fortalecer, profundizar y desarrollar la cooperación policial" entre ambos países y poner freno a la delincuencia organizada.

Según ha informado Moncloa, el Consejo de Ministro ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del tratado alcanzado en julio de 2025 con la República Oriental del Uruguay en el ámbito de la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, autorizando la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

El Gobierno ha incidido en que el crimen organizado en todas sus formas, ya sea como terrorismo, tráfico de drogas o la trata de ser humanos, es "uno de los problemas más graves que afronta la comunidad internacional". Por ello, ha defendido la necesidad de mejorar la cooperación entre España y Uruguay.

"El control de la inmigración ilegal y la delincuencia con ella relacionada, incluida la trata de seres humanos, es una preocupación que afecta de manera directa a principios fundamentales relacionados con la dignidad humana pero también a las condiciones económicas y sociales por las que el Estado debe velar", ha añadido.