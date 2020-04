Uruguay.- Lacalle Pou supera su primer mes como presidente de Uruguay con casi un 60% de apoyo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha superado su primer mes en el cargo con casi un 60 por ciento de apoyo, a pesar de la pandemia de coronavirus, que deja unos 500 casos, incluidos nueve muertos, según el último sondeo de Cifra.

De acuerdo con Cifra, el 58 por ciento de los uruguayos aprueba la gestión presidencial de Lacalle Pou, frente al 20 por ciento que expresa su rechazo y el 22 por ciento que se mantiene indiferente.

El apoyo es casi absoluto entre los votantes de la "coalición multicolor" que sostiene al Gobierno, con un 91 por ciento, mientras que en la oposición se impone el rechazo, con un 42 por ciento.

Cifra ha considerado una "buena noticia" los datos de Lacalle Pou entre votantes opositores, porque "además de la minoría que lo aprueba (21 por ciento), hay otro grupo más numeroso (37 por ciento) que, al menos por ahora, tiene una opinión neutra".

La empresa demoscópica ha destacado que, en comparación con anteriores mandatarios, Lacalle Pou ha registrado un mejor arranque que Jorge Batlle (53 por ciento) y que Tabaré Vázquez (51 por ciento) en su segundo periodo.

Sin embargo, tanto Vázquez en su primer Gobierno como José Mujica "lograron un nivel de aprobación más alto (67 y 66 por ciento, respectivamente), aunque también contaban con una base más amplia de votantes que estaban dispuestos a apoyar incondicionalmente a sus líderes".

"Lacalle Pou, electo por una coalición construida en pocas semanas, logra convencer a muchos que no lo tenían como primera opción electoral --y también a un quinto de quienes no lo votaron en ningún momento-- de que está cumpliendo bien su tarea", ha valorado.

Cifra resalta asimismo que el presidente uruguayo ha conseguido "buena nota", a pesar de que su primer mes en el cargo ha estado marcado por la crisis desatada por la pandemia. Según una medición anterior, el 73 por ciento de los interrogados considera que el Gobierno está gestionando bien la crisis del coronavirus.

No obstante, la encuestadora ha recordado que "en general en los primeros meses de Gobierno se transita por una etapa de 'luna de miel'" en la que "los electores dan una carta de crédito a las nuevas autoridades". Además, "la llegada del coronavirus, como otras crisis no provocadas --huracanes, terremotos, etc.--, suelen tener un efecto positivo".

Así, ha augurado que "los próximos meses serán tan o más difíciles que el primero, para la gente y para el Gobierno" y ha considerado que, para mantener el nivel de aprobación, el Gobierno tendrá que implementar "medidas acertadas" y lograr que "sean entendidas y compartidas por los ciudadanos".

Para realizar este sondeo de opinión, Cifra entrevistó a 2.121 personas entre el 10 y 12 de abril con una confianza del 95 por ciento y un margen de error de dos puntos porcentuales.