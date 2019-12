Uruguay.- Lacalle presenta a los miembros de su gabinete: "No va a ser un Gobierno de excusas"

Publicado 16/12/2019 16:24:32 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha presentado este lunes a los integrantes de su gabinete, entre los que figuran su socio de coalición Ernesto Talvi, y ha prometido que no será "un Gobierno de excusas".

Aunque tras su contundente victoria en la segunda vuelta de las presidenciales el pasado 24 de noviembre Lacalle Pou ya había adelantado los nombres de algunos de los integrantes de su gabinete, este lunes ha hecho la presentación formal arropado por todos ellos, incluida su vicepresidenta, Beatriz Argimón, y la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

"No va a ser un Gobierno de excusas; siempre fuimos críticos de los que no asumen las responsabilidades y de los que no encuentran un porqué para hacerse responsables", ha sostenido el futuro mandatario en su intervención, según informan los medios uruguayos.

"Si al Gobierno le va bien, es gracias al equipo, y si hay alguien a que criticarle es al presidente de la República", ha recalcado Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional y que ha forjado una alianza con los principales partidos opositores --Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente-- que ha sacado del poder al izquierdista Frente Amplio tras quince años de gobierno.

El futuro presidente ha asegurado que para cuando asuma el cargo, el próximo 1 de marzo, ya tendrá las políticas de su primer año de Gobierno "definidas". "Queremos un Gobierno que hable con el país", ha asegurado, resaltando el carácter multicolor de la coalición que ha conformado.

En total, el futuro Ejecutivo estará integrado por trece carteras, entre las que solo habrá dos mujeres, la titular de Economía e Irene Moreira al frente de Vivienda.

Lacalle Pou ha puesto al frente de Exteriores al líder del Partido Colorado, Ernesto Talvi, mientras que el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, será el ministro de Trabajo. Queda finalmente fuera del gabinete el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a quien se había señalado para varias carteras.