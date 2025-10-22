Militar uruguayo recibe segunda cadena perpetua en Italia por participación en Operación Cóndor

Archivo - Uruguay.- Condenado a una 2ª cadena perpetua en Italia un militar uruguayo implicado en la Operación Cóndor - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

URUGUAY, 22 Oct (EUROPA PRESS)

Este martes, la justicia de Italia condenó a Jorge Néstor Tróccoli, excomandante de la Armada Uruguaya, a cadena perpetua por su participación en el asesinato de Raffaella Giuliana Filippazzi, Agustín Potenza y Elena Quinteros, bajo el marco de la Operación Cóndor. Este nuevo fallo se suma a una previa condena de perpetua desde 2021 por la desaparición de una veintena de personas.

El juicio, llevado a cabo por la Sala Tercera del Tribunal Penal de Roma, respondió a la solicitud propuesta por la Fiscalía de Roma, condenando a Tróccoli por su implicación en los mencionados crímenes cometidos durante la dictadura uruguaya. Tróccoli, quien ya había sido condenado anteriormente, ve así reforzada su responsabilidad en estos actos de violencia y represión.

El caso de Elena Quinteros, maestra uruguaya y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), secuestrada en 1976 desde la embajada de Venezuela en Montevideo, y el de la pareja formada por José Agustín Potenza, de nacionalidad argentina, y la italiana Raffaella Filipazzi, asesinados en 1977, fueron especialmente citados durante el juicio.

En su defensa, Tróccoli argumenta que su rol en los hechos fue meramente administrativo y niega cualquier involucramiento directo en los asesinatos, alegando ignorancia sobre la operación Cóndor. "No soy un criminal, no he asesinado a nadie", sostuvo.

Alicia Mejía, abogada representante de la familia de Quinteros, celebró la decisión del tribunal, calificándola como "una gran victoria de la Justicia italiana". Este nuevo veredicto refleja los esfuerzos continuados por parte de las autoridades judiciales para hacer justicia a las víctimas de las dictaduras en América Latina.