Uruguay.- Mujica aboga por cuidar la convivencia tras depositar su voto en las elecciones generales en Uruguay

Publicado 27/10/2019 13:59:33 CET

Tabaré Vázquez espera que el cáncer que sufre no le impida imponer la banda presidencial a su sucesor

MONTEVIDEO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente urguayo José Mujica ha defendido este domingo tras depositar su voto en las elecciones generales de Uruguay la necesidad de cuidar la convivencia en medio de las convulsiones políticas que vive la región latinoamericana, en particular Chile o Bolivia.

"Sobre Chile tengo la impresión de que se avecinan cambios muy importantes. Tengo la impersión de que una clase media que se siente postergada tomó una posición muy fuerte en la calle y tiene que ver cambios para mitigar esa distancia entre esos números que andan bien y la pésima distribución", ha argumentado tras preguntas de la prensa.

En cuanto a Bolivia, para Mujica el país "da un salto". "No me gusta lo que pasó. Sin embargo, lleva 15 años que logró cambios. Es otra Bolivia. Pero no me gusta que quede una figura como Evo Morales en esa postura", ha apuntado.

Así, al ser interrogado por la buena convivencia de los partidos políticos en Uruguay, Mugica ha subrayado que es "una isla en la región". "Alguna virtud tenemos los uruguayos, ni siquiera son méritos del Frente Amplio, sino que de todo el Uruguay. Es un capital que tenemos que cuidar", ha afirmado. Sobre que hará después de votar, Mujica ha indicado que se irá a su casa, preparará una comida y se escuchará "unos tangos".

También ha votado el sucesor de Mujica y actual presidente, Tabaré Vázquez, quien ha defendido que "ha que perderle miedo al cáncer", al tiempo que ha manifestado su esperanza de que la enfermedad le permita ser quien le ponga la banda presidencial a su sucesor.

"Dije que no iba a hablar de mi salud porque era un paciente, pero quiero decir que alrededor del cáncer se ha generado una leyenda como si el cáncer fuera el diablo porque durante siglos fue una enfermdad mortal. Pero la ciencia investiga, avanza y va conociendo más a la enfermdad. Y eso permite mejorar el tratamiento y la educación pública y hace que sea una de las enfermedades crónicas que se cura. Con el cáncer hay enormes posibilidades de curarse", ha destacado.

Además, Tabaré Vázquez ha elogiado la "fiesta cívica" que implica la votación. "A los uruguayos y a las uruguayas nos gusta votar (...). Un acto como el de hoy se constituye en una gran fiesta cívica. Hoy va a ser un día de tranquilidad, de paz, de alegría y esperar los resultados", ha expresado.

Unos 2,7 millones de uruguayos acudirán este domingo a las urnas en unas elecciones generales en las que votarán al tándem de presidente y vicepresidente y renovarán los 99 escaños de la Cámara de Representantes y los 30 del Senado. El favorito es el oficialista Daniel Martínez, quien según encuestas ganaría este primer asalto con holgura pero no con la suficiente como para evitar una segunda vuelta en la que tendría como rival a Luis Lacalle Pou.