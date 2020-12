Uruguay.- Piden cárcel para el exvicepresidente de Uruguay Raúl Sendic por abuso de funciones y malversación de fondos

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de Crimen Organizado de Uruguay, Luis Pacheco, ha pedido este miércoles 18 meses de prisión para el exvicepresidente de Uruguay Raúl Sendic por los delitos de abuso de funciones y malversación de fondos, supuestamente cometidos cuando estaba al frente de la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP).

Además de la cárcel, Pacheco ha solicitado cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, además de una multa de 500 Unidades Reajustables --unidad de medida cuyo valor se ajusta periódicamente en función del Índice Medio de Salarios--, según consta en el dictamen de la Fiscalía, recogido por el diario 'El Observador'.

No obstante, tal y como ha explicado el Ministerio Público, Sendic no será enviado a prisión porque ha sido procesado sin cárcel. El Código del Proceso Penal que rige en este caso --que estaba vigente cuando se inició la investigación, en 2016-- prevé que los procesados sin prisión no irán a la cárcel en el caso de que reciban una sentencia condenatoria, según está dispuesto en el Código del Proceso Penal que rigió hasta octubre de 2017.

Pacheco ha considerado que Sendic, que dimitió en 2017 por estas acusaciones, es responsable de estos delitos por su actuación en dos frentes. Primero, le acusa de haber realizado todas las gestiones unilateralmente con Exor y PDVSA, sin consultar con ANCAP. En segundo lugar, considera que tuvo una conducta delictiva en cuanto al uso de las tarjetas corporativas.