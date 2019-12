Varios estados de India, el tercer mayor consumidor y productor de carbón, no darán más permisos para centrales

Publicado 05/12/2019 15:10:11 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los estados indios de Tamil Nadu, Karnataka y Rajasthan han anunciado que seguirán el ejemplo de Gujarat y Chattisgarh y dejarán de producir energía eléctrica a partir de carbón ya que no concederán ningún permiso futuro a las centrales de carbón, según ha anunciado este jueves 'Climate Trends' durante la presentación del informe 'Winds of Change: No New Coal States of India' en el marco de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que se celebra en Madrid.

En la presentación, han detacado que estos estados están a punto de declarar una política de "no más carbón", lo que implica que estos Estados indios no necesitarán más plantas de carbón en el futuro sino que su demanda futura de energía será coste efectiva mediante energías renovables y mecanismos flexibles.

India es el tercer mayor consumidor y productor de carbón del mundo y el Gobierno de Modi ha anunciado recientemente que alcanzará los 450 gigawatios de energía limpia para 2030 y la Autoridad Central de Electricidad ha propuesto que la India no necesita más capacidad de energía para carbón hasta 2027, incluso con un crecimiento estimado de la demanda.

El abandono del carbón se debe a una combinación de factores como la competitividad financiera de las energías renovables, el aumento del coste del carbón, la reducción del interés de los inversores y el aumento de los riesgos debido a la contaminación atmosférica y al estrés hídrico.

El informe, publicado por Climate Trends, una organización de Nueva Delhi, analiza los indicadores económicos actuales, los Estados que han instalado más capacidad de generación eléctrica y potencial de energías renovables así como los impactos en la contaminación del aire, el estrés hídrico que empeoran por la energía del carbón.

"Nuestro análisis confirma que este es el principio del fin del carbón en India", ha asegurado la directora de Carbon Trends, Aarti Khosla, que señala que la decisión de Gujarat, que es el estado más industrializado de India, y Chhattisgarh, el mayor productor de carbón, para salir de nuevas instalaciones de carbón y de las economías basadas en tecnologías fósiles no está tan lejos.

Al mismo tiempo, ha asegurado que esta decisión supone un "enorme voto de confianza para la fiabilidad y la competitividad de las enregías renovables. Precisamente, el informe refleja que Karnataka, Rajasthán y Tamil Nadu son los estados de India con mayor potencial en energías renovables. De hecho, precisa que han instalado o están en el camino de hacerlo una capacidad de renovables ocho veces mayor que de energía por carbón.

Entre las causas del abandono del carbón figura que esta energía es más cara debido a la baja disponibilidad y el alto coste del transporte. por otro lado, el coste de la energía solar y de la energía eólica es entre un 30 y un 50 por ciento menor que el coste de la energía procedente de minas que no están a cielo abierto.

El informe de la organización hindú analiza en profundidad los detalles de otros doce estados de India que también podrían anunciar una política de "no más carbón" ya que todos ellos cuentan también con un alto potencial en energías renovables.