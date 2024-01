Varios muertos en un ataque achacado a Israel contra un centro de la Guardia Revolucionaria de Irán en Damasco, Siria

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han confirmado este lunes la muerte de varias personas en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra una zona situada al sur de la capital, Damasco, tras lo que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha señalado que los objetivos son posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en el área.

Fuentes militares sirias han especificado que el ataque ha sido perpetrado por "el enemigo sionista" en torno a las 13.00 horas (hora local) y han agregado que han sido atacados "varios puntos al sur de Damasco". "Hay varios civiles que han caído mártires y que han resultado heridos, además de pérdidas materiales", han manifestado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa sirio a través de su cuenta en la red social Facebook.

La agencia de noticias oficial siria, SANA, asegura además que el ataque procedía de los Altos del Golán sirios ocupados por Israel desde 1967.

Por su parte, el Observatorio, con sede en Londres e informantes en el país asiático, ha afirmado que nueve personas, entre ellas dos de nacionalidad siria, han muerto en los ataques. Asimismo, ha detallado que los bombardeos han sido ejecutados en el área de Sayida Zainab y ha recalcado que uno de los fallecidos es cercano a un oficial de la Guardia Revolucionaria.

El Observatorio ha destacado además que la zona de Sayida Zainab está considerada como una de las zonas de influencia de la milicia chií libanesa Hezbolá y de la Guardia Revolucionaria iraní. Las defensas antiaéreas intentaron derribar los proyectiles "probablemente" israelíes, pero sin éxito.

Según las informaciones facilitadas por la agencia iraní de noticias Tasnim a través de su cuenta en la red social X, los ataques han alcanzado un "centro de asesoría iraní". Teherán emplea el término "asesores" para el personal desplegado en Siria en apoyo al presidente del país, Bashar al Assad, aliado de Irán.

El embajador iraní en Siria, Hosein Akbari, ha indicado sin embargo que no hay víctimas iraníes. "El ataque de hoy de fuerzas del régimen sionista (Israel) en el sur de Damasco no ha afectado a ningún centro de asesoramiento de la República Islámica de Irán ni hay ningún ciudadano ni asesor iraní muerto", ha explicado Akbari en su cuenta en la red social X. "Los ciegos ataques de los sionistas no perturban la determinación del eje de la resistencia", ha remachado.

El suceso tiene lugar cerca de una semana después de la muerte de al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque achacado a Israel contra un barrio en el suroeste de Damasco. Asimismo, en diciembre murió un alto cargo de esta rama de las Fuerzas Armadas en otro bombardeo en la capital siria.

Las autoridades de Israel, que no se han pronunciado sobre este nuevo bombardeo, reconocen ataques en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes y el envío de armas al partido-milicia chií libanés Hezbolá por parte de Teherán, que apoya a Al Assad en el marco de la guerra que estalló en 2011.