El Papa es operado "con éxito" de un adenocarcinoma pulmonar

25 September 2026, France, Orly: Pope Leo XIV listens as France's President arrives at the Elysee Presidential Palace ahead of a meeting at the start of his four-day visit to France. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha sido operado este martes "con éxito" de un adenocarcinoma pulmonar "en el plazo y de la forma previstos", según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede y recoge Vatican News.

El Pontífice ya se encuentra en su habitación del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde ingresó a las 13.07 horas para ser sometido a una operación de un nódulo de pulmón.

La operación la ha llevado a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, quien ha informado de que el examen histológico in situ ha confirmado "el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar", tal y como sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios.

En la cirugía, que ha durado 90 minutos y ha sido "un éxito", se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. Los médicos, que ya sabían cómo actuar gracias a los análisis previos, han hecho "todo lo posible" para extirpar totalmente el tumor.

Posteriormente, el Papa se ha despertado sin problemas y, tras un breve periodo de observación, ha regresado a su habitación en la décima planta del centro hospitalario, donde está previsto que esté una semana aproximadamente.

La Santa Sede también ha indicado que en los próximos días se realizarán los exámenes postoperatorios y el análisis del material extirpado.

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

Por este motivo, ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre coincidiendo con su hospitalización, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia.

UNA "LESIÓN LOCALIZADA"

La jefa de cirugía torácica del hospital Puerta de Hierro, Nuria Novoa, ha explicado este martes en una entrevista en TRECE, recogida por Europa Press, que el pronóstico final de esta enfermedad depende del "tamaño del tumor" y de la extracción de los ganglios linfáticos.

En el caso del Papa, pensar que es una lesión localizada "da una expectativa de que ha ido a quirófano con una enfermedad muy precoz, muy cogida a tiempo", ha apuntado la especialista. Con todo, ha recordado que "la última palabra la va a tener el patólogo" tras el análisis del material extirpado: "Es el que ve todas las piezas y el que nos dice exactamente hasta dónde llegaba la enfermedad".

En cuanto a la recuperación, la doctora ha explicado que la extracción realizada al Papa implica "quitar capacidad respiratoria a medio y largo plazo". Sin embargo, el resto del pulmón tiene una gran capacidad para poder "normalizar la función respiratoria y a veces no se nota".