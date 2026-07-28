Archivo - Miles de personas durante la misa de inicio de Pontificado del Papa León XIV, en la plaza de San Pedro, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadounidense Robert Prevost, - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco Vaticano, obtuvo un beneficio neto de 51 millones de euros en 2025, según el informe de sostenibilidad publicado este martes.

Según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', en 2025 el instituto generó un valor económico de 67,6 millones de euros, frente a los 50 millones del año anterior.

Además, destaca que el 36% del valor generado se destinó al Santo Padre, el 23% a los empleados, el 14% a los proveedores y el resto se utilizó "para fortalecer el capital social y, por ende, la estabilidad a largo plazo del instituto".

Asimismo, añade que la gestión de los bienes confiados al IOR ha generado un valor adicional de alrededor de 142,5 millones de euros, "contribuyendo así a apoyar las tareas de la Iglesia universal".

Según el IOR, todos sus productos de gestión de activos se adhieren a los principios éticos de la Iglesia Católica y, al mismo tiempo, generan rentabilidades brutas positivas. Se excluyen las inversiones en empresas cuyas actividades se consideran perjudiciales para la vida humana, el medio ambiente, la sociedad o la gobernanza corporativa responsable.

Además, el documento revela que en 2025, se impartieron más de 2.700 horas de formación profesional, incluyendo 300 horas sobre cumplimiento normativo, gestión de riesgos y auditoría interna. Asimismo, se ofrecieron cursos de educación religiosa y continuó con un programa de alfabetización empresarial y financiera para 300 clientes.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, el IOR destaca las medidas de eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción del consumo de materias primas. En concreto, indica que gracias al desarrollo de la plataforma de banca online y la digitalización completa de los documentos archivados, la compra de papel se ha reducido en un 37%.

Según sus propias cifras, el IOR presta servicios a más de 12.000 clientes en más de 110 países. Es la única institución autorizada para realizar actividades financieras profesionales en la Ciudad del Vaticano.