Papa: "Cuántos errores fueron cometidos en historia de la evangelización" al "imponer un solo modelo cultural"

29 September 2021, Vatican, Vatican City: Pope Francis leads his weekly general audience at the Paul VI Hall. Photo: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/dpa - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

ROMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha vuelto ha lamentar los errores cometidos por la Iglesia católica durante la evangelización durante la Audiencia General de este miércoles. "Cuántos errores fueron cometidos en la historia de la evangelización a través de la imposición de un único modelo cultural. La uniformidad como regla de vida no es Cristiana. La unidad, sí; la uniformidad, no", ha señalado.

Francisco ha lamentado que "a veces, se recurrió incluso a la violencia para que ese punto de vista prevaleciese". "Pensemos en las guerras. De esta manera, la Iglesia se privó de la riqueza de muchas expresiones locales, que llevan consigo tradiciones culturales de pueblos enteros", ha reflexionado.

En este sentido, ha instado a ser capaces de anunciar la Buena Noticia de Cristo Salvador respetando "lo que de bueno y verdadero existe en las culturas". "No es algo fácil", ha reconocido el Papa, que ha señalado que "son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo".

El Papa ha dedicado la catequesis a la libertad cristiana a partir del comentario sobre la Carta a los Gálatas y el papel de San Pablo. "Acoger la fe conlleva para él renunciar no al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino solo a lo que puede obstaculizar la novedad y la pureza del Evangelio", ha considerado. Así, ha arremetido contra los "fundamentalistas" que no se abren "a acoger a cada pueblo y cultura".

Además, el Papa ha señalado que la crítica en relación a toda novedad evangélica no es solo de hoy en día "sino que tiene una larga historia a las espaldas". Por ello, ha afirmado que a San Pablo lo atacaban "sosteniendo que él había tomado esta posición por oportunismo pastoral, es decir para "gustar a todos, minimizando las exigencias recibidas de su más estricta tradición religiosa".

En este sentido, ha pedido que sea respetada el origen cultural de cada persona, incluyéndolo en un espacio de libertad que no sea restringido por alguna imposición dada por una sola cultura predominante. "Este es el sentido de llamarnos católicos, de hablar de Iglesia católica: no es una denominación sociológica para distinguirnos de otros cristianos", ha dicho.

POLÉMICA EN ESPAÑA

El Pontífice se refiere de nuevo a los pecados de la evangelización, después de que sus palabras con motivo del bicentenario de la independencia de México generaran polémica en España al identificarse con la Conquista de América. Entonces, Francisco recordó los pecados "personales y sociales" que la Iglesia cometió durante la evangelización de ese país.

Sus palabras fueron respondidas por políticos españoles como Isabel Díaz Ayuso, que las calificó de "sorprendentes" y defendidas por otras como la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Los obispos españoles, por su parte, aseguraron que el Papa no se refería a la conquista de América con sus palabras y animaron a Ayuso a leer la misiva de forma íntegra.

Mientas, el nuncio apostólico de Su Santidad en España, Bernardito Auza, aseguró a Europa Press que no había "ninguna novedad" en la carta y precisó que "no es una crítica a quienes hicieron la evangelización o la colonización" pues "no se refiere a cosas específicas" sino que es "una llamada a reconocer los errores de todos". "Verdaderamente, si uno lee el mensaje del Papa, no hay elementos nuevos, pienso que las palabras de Juan Pablo II son todavía más fuertes", subrayó.

Precisamente, el Papa envió este martes un mensaje al Rey Felipe VI con motivo del Día de la Hispanidad, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que expresa su "afecto" a la Familia Real, al Gobierno y a todo el pueblo español y pide que el país tenga "fortaleza" para afrontar las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 "con espíritu solidario y fraterno".