El Papa pide "diálogo sincero y eficaz" ante el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos

El Papa durante el Ángelus del 4 de enero. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha pedido "diálogo sincero y eficaz" para evitar "la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano" ante lo que él mismo ha denominado un "aumento" de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Así lo ha expresado este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus celebrado en la plaza de San Pedro, donde ha asegurado recibir "con gran preocupación" las noticias sobre el aumento de tensiones "entre dos países vecinos".

Además, ha recordado que el 1 de febrero se celebra en Italia la Jornada nacional de las víctimas civiles de las guerras y los conflictos en el mundo, una iniciativa que el Papa considera "trágicamente actual".

"Cada día se registran víctimas civiles de acciones armadas que violan abiertamente la moral y el derecho. Los muertos y heridos de ayer y de hoy serán verdaderamente honrados cuando se ponga fin a esta intolerable injusticia", ha expresado el obispo de Roma.

Por otra parte, ha aprovechado su intervención para rezar por las víctimas del derrumbe en una mina en Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, donde el pasado jueves fallecieron al menos 226 personas como consecuencia de una enorme avalancha de tierra.

También ha recordado a las víctimas de los temporales que han azotado Portugal y el sur de Italia en los últimos días. "Y no olvidemos a las poblaciones de Mozambique, duramente afectadas por las inundaciones", ha añadido el Pontífice al término del Ángelus.