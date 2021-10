El Papa recibe a Biden este viernes en medio de la polémica con los obispos de EEUU por su apoyo al aborto

Biden participará en el G-20 y después viajará a la Cumbre del Clima de Glasgow, en la que no está prevista la presencia de Francisco

ROMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa recibirá este viernes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, poco antes de que los obispos de ese país voten un documento que establecerá las condiciones y requisitos bajos los cuales los políticos que apoyan el aborto pueden recibir la comunión.

El encuentro en el Vaticano, en el que también participará la primera dama, Jill Biden, se enmarca en la participación del presidente estadounidense en la reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de los países del G-20. Según un comunicado de la Casa Blanca, "discutirán cómo trabajar juntos en iniciativas basadas en el respeto a la dignidad humana fundamental, incluida la eliminación de la pandemia de la COVID-19, la lucha contra el clima y la compasión con los pobres".

Los obispos de Estados Unidos aprobaron el pasado mes de junio por amplia mayoría la redacción de un documento que podría vetar a los políticos en la eucaristía e impedirles recibir la comunión por respaldar el derecho al aborto. Está previsto que el documento sea presentado para su aprobación en la reunión de la Conferencia que se celebrará en noviembre, poco después de la reunión entre el presidente de Estados Unidos y el Papa. Se trata de una decisión que afectaría directamente al propio Biden, que es católico, va a misa todos los domingos, y se opone al aborto, pero solo a nivel personal.

El cardenal español Luis Francisco Ladaria Ferrer, que dirige la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, envió en mayo una carta a los obispos estadounidenses en la que les alertó de que el tema podía "convertirse en una fuente de discordia", además de "llevar a confusión" si los obispos estadounidenses describen el aborto y la eutanasia como "los únicos asuntos graves" para los católicos.

Recientemente, en un encuentro con farmacéuticos en el Vaticano, el Papa dejó claro que el aborto es "un homicidio" y no es lícito hacerse cómplice", al tiempo que defendió el derecho a la "objeción de conciencia".

No obstante, durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su gira por Hungría y Eslovaquia, criticó a los obispos de Estados Unidos que han decidido hacer "política" en vez de "pastoral" al pedir que no se dé la comunión a Biden por sus posiciones a favor de la interrupción del embarazo. Francisco manifestó entonces que "la comunión no es un premio para los perfectos, la comunión es un don, es un regalo", y quien no puede tomar la comunión es quien "no está dentro de la comunidad".

Francisco no habló de forma específica sobre Biden, pero sí que explicó que dar o no la comunión a las personas es "un problema pastoral". "A veces los obispos no se comportan como pastores, sino que se inclinan a la política", contempló.

"Los pastores tienen que seguir el estilo de Dios, que es la cercanía, la compasión y la ternura", agregó. A este respecto, dejó claro que él "nunca" ha negado la comunión "a nadie" y añadió: "Ya basta con las excomuniones".

Hace dos años, en octubre de 2019, el sacerdote Robert Morey, de la iglesia católica Saint Anthony en la ciudad Florence, Carolina del Sur, informó al diario local Florence Morning News que le había negado la comunión a Biden debido a que "cualquier figura pública que defienda el aborto se pone a sí misma fuera de la enseñanza de la Iglesia".

Desde Roma, Biden viajará a Glasgow (Reino Unido), donde del 1 al 2 de noviembre participará en la Cumbre Mundial de Líderes de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). La Oficina de prensa de la Santa Sede ha informado de que el Papa no liderará la delegación del Vaticano que acudirá a esta cita.