Concentración antes de marchar hacia el monumento a Bolívar - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 venezolanos se han manifestado este sábado por la tarde en Barcelona bajo el lema 'Marcha por la paz y la libertad', en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y a favor de la opositora María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz.

Es una de las marchas convocadas en varias ciudades por el partido opositor Vente Venezuela: ha empezado ante el monumento a Cristóbal Colón, donde se han ido concentrando durante una hora, y después han empezado a caminar en dirección al monumento a Simón Bolívar, en el Parc de la Barceloneta.

Las pancartas apoyaban a Machado: 'Maduro me obligó a salir, pero Dios y María Corina me harán regresar', 'El Nobel es de los que han dado su vida por esta lucha', 'El Nobel es de los que están injustamente detenidos' y 'El Nobel ilumina el camino a la libertad', entre otras.