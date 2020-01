Venezuela.- Ábalos dice que comunicó a Delcy Rodríguez que no podía pisar territorio español pero no sabe si lo hizo

Publicado 24/01/2020 19:58:43 CET

Ábalos dice que comunicó a Delcy Rodríguez que no podía pisar territorio español

Admite que Interior sabía desde la tarde que la vicepresidenta de Maduro viajaba en ese avión

A CORUÑA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha subrayado este viernes que comunicó a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que no podía pisar territorio español tras saludarle en el aeropuerto de Barajas, aunque ha dicho desconocer qué hizo la política venezolana cuando él se marchó.

A preguntas de los periodistas en el marco de la entrega el Premio Nacional de Arquitectura 2019 en A Coruña, el secretario de Organización del PSOE ha admitido que la saludó a instancias del ministro de Turismo, Félix Plasencia, pero ha indicado que "ni hubo reunión ni entró en territorio español" y ha precisado que el contacto con Rodríguez "fue el justo".

En esta línea, ha negado que mantuviera una reunión en el sentido estricto. "Yo entiendo por reunión cuando uno se convoca y está debatiendo e intercambiando aunque sea puntos de vista. En este sentido, le digo que no", ha subrayado.

La vicepresidenta estaba en tránsito, ha explicado, y la saludó a instancias del ministro venezolano de Turismo. "En estas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero la saludé y ya está. Nada más, al margen de recordarle que no podía pisar territorio español", ha concretado el número tres del PSOE.

Asimismo, ha precisado que el contacto no fue largo. "Los justo. Mi propósito era recoger al ministro pero dada la situación lo que hice fue regresar porque entre otras cosa uno no puede permanecer en esa situación tanto tiempo. Me fui a casa", ha señalado.

Preguntado si la política venezolana pasó la noche en el avión o en una sala VIP, respondió: "No, una sala VIP no. Estuvo en zona de frontera, pero ya no sé como hizo el cambio que le llevaba a Turquía, porque ella estaba de tránsito".

INTERIOR

El titular de Transportes ha recalcado en cualquier caso que el Ministerio del Interior tenía conocimiento de que la vicepresidenta Rodríguez viajaba en ese avión "desde la tarde" y ha enfatizado que se tomaron "todas las medidas" oportunas. "En todas las gestiones estuvo el comisario de fronteras, que establece cuál es el papel de las fronteras", ha indicado.

Ha precisado que las salas de tránsito se consideran frontera y no territorio español. "Eso lo determina la Policía", ha apostillado al respecto.

El ministro ha rechazado además las críticas recibidas desde los partidos de la oposición y ha ironizado con las peticiones de dimisión que ha recibido por su parte. "A lo mejor hasta me honra que lo pida y con tanta vehemencia", ha señalado.

Así, ha acusado a los partidos de la oposición de "crear más problemas" en vez de ayudar a solucionarlos. A pesar de que se hable de situación "clandestina", ha dicho, no es más que una "circunstancia fortuita, muy casual, y dentro de las posibilidades la resolví como pude, no generando problemas. Siento que sea tan vulgar el suceso", ha zanjado.