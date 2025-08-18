La abogada venezolana asilada por el Gobierno de Petro confirma su llegada a Colombia

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La disidente venezolana María Alejandra Díaz Marín ha confirmado este domingo que se encuentra en territorio colombiano junto a algunos familiares, después de que el Gobierno de este país anunciara a principios de este mes la concesión de "asilo diplomático" para esta abogada que había denunciado "persecución por motivos políticos" por parte de Caracas.

"Gracias a las gestiones del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, de la ministra de Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, así como del embajador, Milton Rengifo, y a la colaboración de decenas de héroes anónimos, logramos salir de la residencia del embajador de Colombia en Caracas y estamos en territorio colombiano a salvo y en compañía de parte de la familia", ha informado en su cuenta de la red social X, donde ha agradecido el apoyo recibido.

Su anuncio llega días después de que denunciara públicamente la negativa de Venezuela de otorgarle un salvoconducto alegando la inexistencia de "persecución en (su) contra" y de "ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto", en un extenso comunicado en su cuenta de X en el que además relató su caso, incluyendo que en noviembre de 2024 el Tribunal Supremo la suspendiera del libre ejercicio profesional del Derecho, sin el debido proceso.

La cartera diplomática colombiana salió al paso confirmando la concesión, el 11 de enero, del asilo a Díaz Marín el 11 de enero, quien "argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano", una decisión que Bogotá comunicó a las autoridades del país vecino.