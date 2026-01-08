El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España acreditados en el exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). La Con - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apuntado que hay ciudadanos españoles entre los presos cuya liberación ha anunciado el nuevo Gobierno de Venezuela que encabeza Delcy Rodríguez y ha considerado que, de confirmarse este extremo, sería "un paso positivo".

"La información que llevo siguiendo a lo largo de todo el día es que esas liberaciones se están produciendo, tal y como ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez" y que, "con todas las cautelas" hay ciudadanos españoles "entre esas liberaciones", ha señalado Albares en declaraciones en 'La2', recogidas por Europa Press.

El ministro no ha querido dar más detalles sobre el número de españoles que serían liberados a falta de tener una confirmación definitiva pero sí ha expresado que de materializarse "será un paso muy positivo por parte de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela" tras la intervención militar de Estados Unidos en la que fue apresado el presidente, Nicolás Maduro.

Albares se ha pronunciado así después de que el presidente de la Asamblea Nacional, quien es hermano de la actual presidenta del país, haya anunciado la liberación de un "número importante" de personas encarceladas, tanto venezolanos como extranjeros y haya explicado que se trata de "un gesto unilateral para afianzar" su "decisión inequebrantable de consolidar la paz" en el país y "la convivencia pacífica", sin distinción de ideología o religión.

El jefe de la diplomacia ya había indicado esta mañana que la primera comunicación que se había hecho llegar a las nuevas autoridades había sido una solicitud de liberación de los españoles que están "injustamente retenidos" en Venezuela. "Yo creo que sería un gran gesto y un gran arranque", había valorado en una entrevista en 'La Sexta'.

Fuentes de Exteriores han precisado a Europa Press que el Ministerio, "en contacto con la Embajada de España en Caracas, está listo para prestar toda la asistencia necesaria a nuestros ciudadanos" una vez que se produzcan las liberaciones.

UNA VEINTENA DE ESPAÑOLES ENCARCELADOS

En Venezuela se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen la doble nacionalidad. Entre los que no la tienen destaca el caso de Andrés Martín Adasme y de José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 en el marco de un supuesto complot orquestado por la oposición y que tenía como objetivo asesinar Maduro y otros líderes chavistas.

Según Caracas, ambos estaban vinculados con el CNI, algo que el Gobierno ha negado en todo momento, defendiendo que fueron detenidos de manera injusta y que por tanto debían ser liberados inmediatamente. Pese a las reiteradas peticiones para poder brindarles la pertinente asistencia consular, en el más de año y medio transcurrido desde su detención el cónsul español en Caracas no ha podido visitarles.

También figura entre los españoles encarcelados el marino Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado mes de junio tras ser interceptado el barco en el que buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas.