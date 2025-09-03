Albares comparte la lucha de EEUU contra el narcotráfico pero "no el método" tras el ataque a una embarcación

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa, a 10 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno de España comparte la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico, aunque no "el método", después de que el Ejército estadounidense haya atacado en aguas del Caribe una embarcación procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once "terroristas" que estaban a bordo.

"Desde luego para España la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad y es un fenómeno internacional en el que hacemos un gran esfuerzo para combatirlo, pero el método que usa España desde luego son siempre medios policiales y medios civiles y nunca medios militares", ha afirmado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press.

Albares ha asegurado no tener más información contrastada que la que oficialmente ha compartido la Administración Trump y, preguntado si está justificado matar a 11 personas por ser narcotraficantes, se ha limitado a insistir que en España se combate al fenómeno siempre con métodos policiales y civiles, nunca recurriendo al Ejército.

Asimismo, ha señalado que el narcotráfico es un fenómeno extendido en América Latina y que España apoya a todos los gobiernos que lo combaten abiertamente. "Desde luego España siempre se va a posicionar a favor de todas las políticas para erradicarlo, pero como le digo, con métodos civiles y con métodos policiales, que es la forma y el método que España emplea", ha vuelto a decir.

Sobre el rol que debería adoptar España si escala el conflicto de Venezuela con Estados Unidos, Albares ha valorado que nuestro país en América Latina "tiene un papel siempre muy especial", y que todos los Estados del continente americano "son igualmente importantes, independientemente de su tamaño, de su peso económico".

Por ello, el papel de nuestro país en América Latina tiene que ser, según el titular de Exteriores, "el de unir, el de mediar, el de estar junto a todos los pueblos de América Latina", y nunca "en la división".

Las declaraciones de Albares tienen lugar después de Donald Trump, haya anunciado que el Ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra una embarcación procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once "terroristas" que estaban a bordo.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", ha explicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval. "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos", ha indicado más tarde a través de su perfil de la red social Truth Social.