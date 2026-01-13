Albares confirma la liberación de tres nuevos presos españoles en Venezuela

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c), en una foto de familia durante la inauguración de la conferencia HearUs 2025 titulada 'Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán', - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado la liberación de tres nuevos presos españoles --concretamente hispano-venezolanos-- encarcelados en prisiones de Venezuela.

Así lo ha dicho en una entrevista de este martes en 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press, donde ha señalado que estos tres reclusos se unen al grupo de cinco liberados el jueves pasado y que ya están en España.

De los tres presos liberados, ha explicado que uno de ellos ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad, otra ha decidido volar y lo hará este martes y la otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España, "como estamos ofreciéndole a todos los que son liberados".

Entre estos tres recientes presos liberados se incluyen el ciudadano hispanovenezolano Alejandro González de Canales Plaza, exmarido de la abogada Rocío San Miguel; y la hispanovenezolana Sofía Sahagún Ortiz, que llevaba presa en una cárcel venezolana desde el mes de octubre de 2024.

Según han informado la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) --que engloba a la oposición mayoritaria en el país-- Sahagún ha sido excarcelada junto a otro grupo de entre 56 y 76 presos políticos, cinco días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciase la liberación de "un número importante de personas".

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, ha confirmado este martes a través de un mensaje en la red social 'X' la excarcelación de Sofía Sahagún. "Va camino a Madrid, España, donde la espera su familia", ha precisado Romero.

CINCO ESPAÑOLES LIBERADOS YA EN ESPAÑA

Por su parte, los cinco españoles liberados el pasado jueves por las nuevas autoridades en Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, llegaron este viernes a Madrid por vía aérea, aunque no salieron de la terminal por la puerta utilizada por el resto de pasajeros del vuelo y no hubo declaraciones.

Albares, que ya habló con todos ellos por teléfono ese mismo jueves tras su liberación, expresó que esperaba "poder verles pronto", así como su deseo de que "recobren la normalidad de sus vidas con rapidez".

Así, aterrizaron a mediodía, tal y como había anunciado el propio ministro, en el aeropuerto de Barajas, donde se concentraron un gran número de periodistas para poder recabar su testimonio sobre su liberación y el tiempo que han pasado recluidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Estos fueron los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024; y Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano que fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.