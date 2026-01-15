Albares replica al PP que ha sido Trump y no el Gobierno quien ha puesto a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso se ha reunido de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado al PP que no ha sido el Gobierno quien ha puesto al frente de Venezuela a quien era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sino el presidente estadounidense, Donald Trump, con su intervención militar.

"A Delcy Rodríguez no le ha puesto donde está el Gobierno de España, le ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos", ha defendido en su turno de réplica durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar de Venezuela, después de que la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, haya acusado al Ejecutivo de buscar "salvar" a la ahora presidenta encargada para "salvarse a sí mismo".

Asimismo, ha resaltado que el propio Trump dijo la víspera, tras haber hablado por teléfono con Rodríguez, que "es una persona fantástica y que se dispone a trabajar con ella a largo plazo". "Maduro ya no está al frente de Venezuela, no hace falta hablar más de él, hay que hablar de Delcy Rodríguez", ha insistido.

Así las cosas, tras emplazar a la portavoz 'popular' a pronunciarse sobre ello y sobre el hecho de que Trump haya dicho que es él quien "se encarga de Venezuela", ha cuestionado el rechazo del PP a levantar las sanciones de la UE que pesan sobre Delcy Rodríguez.

El ministro ha recordado que normalmente la UE "nunca sanciona a un presidente para mantener el diálogo", de ahí que Nicolás Maduro no estuviera sujeto a las mismas, como sí su vicepresidenta y otros altos cargos del chavismo. "Nunca les oí decir ni una palabra de que Nicolás Maduro, a día de hoy, nunca haya tenido sanciones --ha señaladoo-. Entonces, le parece bien que Nicolás Maduro no tuviera ningún tipo de sanción, pero que sí las tenga Delcy Rodríguez, presidenta encargada".

RECUERDA LA GUERRA DE IRAK

Albares sostiene que "no se puede defender a la vez la democracia y la imposición de un gobierno por la violencia armada contra la soberanía nacional y la legalidad internacional" y eso es lo que, según él, intenta hacer "pasando de puntillas", el PP.

"Ustedes no tienen ningún problema, eso yo ya lo sé, todos los españoles lo saben desde la guerra ilegal de Irak, en que un país invada a otro, incluso que le imponga a un gobierno, de hecho, lo han celebrado", ha afeado.

Asimismo, ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de no querer que los venezolanos hablen "libremente" como quiere el Gobierno español, sino que "quieren tener a su persona en Caracas". "A ustedes todo eso les da igual siempre que el resultado sea el que les conviene"*porque, les ha dicho a los 'populares', "ustedes son demócratas por oportunismo y son demócratas cuando les conviene".

Como en ocasiones anteriores en la que la situación en Venezuela ha sido objeto de debate parlamentario, Albares ha sostenido que al PP no le importa "la suerte" de los venezolanos sino que lo que quieren es "importar a España la división y la polarización de Venezuela, no exportar unidad a Venezuela, que es lo que tiene que hacer España".

DEFENSA DE ZAPATERO

Por otra parte, el ministro ha vuelto a defender una vez más la labor de mediación que ha realizado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de presos políticos, que le han agradecido siempre todos ellos y que en su momento también agradeció el presidente Mariano Rajoy y ha recalcado que "no actúa" en ningún caso en nombre del Ejecutivo.

En su opinión, las críticas de los de Feijóo hacia Zapatero vienen motivadas por el hecho de que para el PP "es impensable imaginar" que "se le pueda solicitar para cualquier mediación internacional" a algunos de sus expresidentes y "les sorprende que los expresidentes socialistas sí lo hagan".

Por ello, ha vuelto a pedir al PP que "tenga la misma actitud y la misma dignidad hacia el expresidente Zapatero que él tuvo con uno de sus expresidentes frente a precisamente un presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al que salió a defender", en referencia José María Aznar.

Asimismo, Albares ha querido salir al paso de las críticas por el hecho de que a su llegada a España de los cinco primeros españoles liberados por el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez se les sacó "por la puerta de atrás".

Lo que se hizo, ha defendido, fue sacarles por la sala de autoridades, "la más noble que tiene Barajas" y ha interrogado a Álvarez de Toledo si habría preferido que tras permanecer en algunos casos más de un año encarcelados "se les hubiera expuesto como si fueran monos de feria ante la prensa".

Por último, ha recalcado que el Gobierno quiere "una solución dialogada para Venezuela, una solución democrática". "Creemos que estas liberaciones que se han producido son un paso muy positivo y lo que queremos es que se produzcan más pasos y que se liberen a todos los presos políticos", ha remarcado.