Albares ve "sintonía" entre los 27 para retirar sanciones a Delcy Rodríguez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido que ve "sintonía" con la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y con sus homólogos de la UE para retirar sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como gesto por ir en la "buena dirección" tras la aprobación de la amnistía.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne este lunes a los jefes diplomáticos de los Estados miembro de la Unión, al ser preguntado si ha sondeado a sus homólogos y si cree que la medida propuesta por España pudiera tener el visto bueno este mismo lunes.

Albares ha detallado que no habrá una decisión de sus colegas hoy mismo, pero que espera que el proceso pueda iniciarse "rápidamente" para mandar al Gobierno venezolano "una señal para que siga por ahí", insistiendo en que las sanciones "nunca son un fin en sí mismo", sino más bien "un medio de presión" para que "se produzca un fin".

"Sí, he hablado con ellos, he hablado también con la alta representante. Hay una sintonía, hay una comprensión", ha relatado el jefe de la diplomacia española, indicando que los ministros con los que ha hablado, incluida Kallas, "comprenden que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección".

Según ha explicado, en la reunión de ministros de Exteriores que se celebra este lunes en Bruselas solicitará que se levanten sanciones contra la presidenta encargada para señalar desde Europa que "está yendo por el buen camino", pero también porque su predecesor, Nicolás Maduro, "nunca tuvo sanciones".

"Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta. Porque precisamente para mantener ese diálogo la UE prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Exteriores", ha proseguido en su explicación, animando a mantener una interlocución con Caracas como la que mantiene Estados Unidos.

Con todo, ha vuelto a definir como "una buena noticia" la amnistía votada por unanimidad por la Asamblea Nacional de Venezuela, y ha puesto en valor los pasos que el Gobierno de Delcy Rodríguez está dando "en esta nueva etapa".

Acto seguido ha animado al Ejecutivo venezolano a "dar más pasos" y a que la amnistía llegue "hasta todas sus consecuencias", creando las "condiciones" para que los venezolanos exiliados puedan volver "si así lo desean", a la misma vez que ha vuelto a solicitar a los Veintisiete que tenga un gesto con Caracas de que si siguen avanzando en ese dirección, también lo hará la Unión Europea.