Venezuela.- AMP.- La Asamblea Nacional de Venezuela y representantes de la oposición arrancan el primer ciclo de diálogo

Suscriben principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de una solución política, pacífica, democrática y constitucional

EEUU muestra su "satisfacción" por la llegada a Caracas del grupo de representantes opositores de la Asamblea Nacional de 2015

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Asamblea Nacional (AN) venezolana y del Parlamento opositor paralelo constituido en 2015 han dado comienzo este jueves en la capital, Caracas, al primer ciclo de trabajo enmarcado en el proceso de diálogo político tras el anuncio, a mediados de julio, de una 'hoja de ruta' conjunta para reconstruir el país después del doble terremoto que ha dejado más de 6.000 muertos.

"Se ha iniciado el proceso de conversaciones entre la Delegación del Gobierno Nacional y la Delegación de la Asamblea Nacional de 2015, con la instalación de la plenaria, acordando la metodología, los ciclos de trabajo y ratificando la agenda de temas que abordará este proceso", ha anunciado la Asamblea Nacional de 2015 en redes sociales.

Este primer ciclo en el cual los actores en diálogo estarán "en sesión permanente" se extenderá hasta el próximo 12 de agosto, definiéndose en él la continuidad de la plenaria, ha agregado el comunicado poco después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara el inicio del "diálogo nacional con exdiputados opositores de Asamblea Nacional 2015-2020".

El referido texto ha precisado que los actores involucrados han suscrito los principios de respeto a la soberanía nacional; negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela; solución política, pacífica, democrática y constitucional; reconocimiento y respeto recíproco entre las partes; igualdad política y trato paritario en la mesa; cumplimiento verificable de los compromisos, y protección de los Derechos Humanos y políticos de "todas las fuerzas".

Por su parte, Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia del Parlamento opositor, ha destacado que con este encuentro da comienzo "el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela" entre las dos partes.

"Estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos", ha agregado en redes sociales la exdiputada opositora.

"SATISFACCIÓN" EN EEUU POR LA LLEGADA A CARACAS DE LA AN 2015

Del mismo modo, el Gobierno de Estados Unidos ha mostrado su "satisfacción" por la llegada a Caracas de este grupo de representantes de la oposición venezolana, en un comunicado en el que ha destacado que "estas conversaciones directas suponen una oportunidad única".

"Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", ha señalado así el Departamento de Estado, antes de reiterar su "apoyo" a este proceso "liderado por Venezuela".

La cartera dirigida por Marco Rubio ha aludido, una vez más, al plan de tres fases formulado por Washington para la recuperación económica, así como la "reconciliación política" y la "transición pacífica" tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un ataque perpetrado por el Ejército estadounidense contra Caracas a principios de 2026.