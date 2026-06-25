Venezuela.- AMP.- Aumentan a 164 los muertos y casi un millar los heridos por el doble terremoto en Venezuela

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 25, 2026: People are seen in central Caracas after an earthquake. Two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck Venezuela on the evening of 24 June, causing at least 32 casualties and over 700 injuries, dozens of building - Europa Press/Contacto/Iris Estrada

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridos tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".

Rodríguez en todo caso no ha detallado donde se registraron las víctimas y si este balance ya incluye al estado de La Guaira, región que describió en los primeros momentos de la catástrofe como "zona de desastre".

En todo caso, ha informado de los numerosos contactos mantenidos con jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar la asistencia a los afectados y las labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios.

FONDO DE 200 MILLONES DE DÓLARES PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Igualmente, la presidenta interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Según ha dicho, esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

También ha anunciado una partida para la "atención inmediata" de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto "a decenas de familias" venezolanas.

En un mensaje a la ciudadanía, la dirigente latinoamericana ha incidido en que los venezolanos van a salir "más fortalecidos y más unidos que nunca" de esta crisis, tras hacer una llamada a "la calma y mantenerse en sus hogares".

Según ha declarado, ahora la prioridad es acelerar las labores de rescate de personas atrapadas en edificios derrumbados. Para ello ha pedido ayuda al sector privado para que ponga a disposición del las autoridades venezolanas "maquinaria amarilla para las labores de rescate".

Del mismo modo, ha hablado de que las cámaras empresariales y comerciales están trabajando para facilitar material y que "en las primeras horas del día" el país pueda "acelerar" las labores de rescate.

El norte de Venezuela ha registrado este miércoles dos potentes terremotos de magnitud superior a 7 en la escala Richter, que según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) puede dejar miles de víctimas mortales.

El doble seísmo ha tenido lugar en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2, con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.