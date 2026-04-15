Venezuela.- AMP.- Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a Machado y la Internacional a Edmundo González

Archivo - 11 March 2026, Chile, Valparaiso: Venezuelan Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado visits the Chilean Congress ahead of the inauguration of incoming Chilean President Jose Antonio Kast. Photo: Hans Scott/Agencia Uno/dpa - Hans Scott/Agencia Uno/dpa - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concederá la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana María Corina Machado y la Internacional de la Comunidad al también opositor y candidato en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela Edmundo González.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, donde ha destacado la lucha por la libertad y la democracia por parte de Machado, así como el impulso desde el exilio de González hacia "una futura transición democrática venezolana".

La presidenta del Ejecutivo regional entregará a los dos ambas condecoraciones en un acto que se celebrará este sábado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, en el marco de la visita de Machado a España esta semana.

En el encuentro estará el Consejo de Gobierno y se celebrará a las 17.30 horas, tal y como informó este semana el Ejecutivo madrileño. Durante la reunión, se abordará especialmente su "lucha por la libertad del pueblo venezolano", en un contexto marcado por la situación política que atraviesa el país.

"Nosotros premiamos y reconocemos a aquellos que han luchado por las libertades, que han luchado y lo siguen haciendo por la democracia y que han luchado por la defensa, en este caso, de los derechos humanos y el pueblo en Venezuela", ha reivindicado el consejero.

La Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid se otorga por los servicios prestados a la sociedad mientras que la Internacional expresa el reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional.

Esta última ha sido recibida por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodimir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).