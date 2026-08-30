La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este domingo que el acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos tendrá una vigencia total de "25 años" y que Caracas "mantendrá la soberanía sobre sus recursos" naturales, estimando unos beneficios que rondarían los 200.000 millones de euros.

Según ha explicado la mandataria en un llamamiento oficial retransmitido por la cadena estatal VTV, el acuerdo entre ambos países --por el que Estados Unidos adquiere el "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Caracas-- ha sido suscrito por un total de "25 años" y contemplará "el desarrollo de 17 campos estratégicos" con un objetivo de producción "superior a 1.5 millones de barriles diarios".

Asimismo, Rodríguez ha asegurado que el pacto alcanzado con la Casa Blanca desembolsará un total de casi 210.000 millones de dólares (unos 193.000 millones de euros) a las arcas del Estado venezolano, según estimaciones de la propia presidenta encargada, quien ha tomando como referencia un precio de 65 dólares (unos 56 euros) por barril.

"Todo esto que permitirá apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que todos los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos. Por eso, escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América, para transformar nuestras diferencias en cooperación", ha resaltado.

LA PRESIDENTA ENCARGADA ASEGURA QUE VENEZUELA MANTENDRÁ LA SOBERANÍA Y PROPIEDAD SOBRE SUS RECURSOS

De esta manera, la presidenta encargada ha querido tranquilizar a los ciudadanos venezolanos asegurando que "lo que debe quedar realmente claro" es que su país "conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos" --en referencia a las críticas que definían el pacto como un control absoluto de Washington sobre los asuntos nacionales-- mientras que el pacto ofrece retomar la capacidad operativa de una industria "duramente golpeada por las sanciones".

"Nuestro país tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero tener recursos bajo tierra no es suficiente", ha aseverado.

"Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente. De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra, únicamente para que aparezca en una estadística o en una contabilidad y podamos decir que somos el país con mayor reserva del mundo cuando no podemos convertirlo y traducirlo en desarrollo para Venezuela", ha admitido.

En medio de la controversia generada por el acuerdo, Rodríguez ha concluido su intervención asegurando que el objetivo final es "una Venezuela que renace para mejorar".