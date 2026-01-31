AMP.- Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía para los presos políticos venezolanos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas.

"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten en la ley ante la Asamblea Nacional", ha indicado Rodríguez ante el Tribunal Supremo de Venezuela en la apertura del año judicial, en declaraciones emitidas por la cadena de televisión estatal VTV.

Esta ley, que según la mandataria contaría con el respaldo de Maduro, aspira a "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia (...) y el extremismo", así como a "reencauzar la justicia en nuestro país (...) y la convivencia".

Delcy Rodríguez ha pedido a los futuros beneficiaros de esta ley y a quienes ya han sido excarcelados en las últimas semanas que eviten "la venganza, la revancha y el odio" y ha destacado que esta es "una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay".

"Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela", ha remarcado.

En este nuevo proyecto de ley de amnistía quedarían fuera las personas que se encuentren encarcelados por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

Asimismo, Rodríguez ha informado de la convocatoria de una "gran consultad nacional" con el objetivo de alcanzar un "nuevo sistema de justicia" para lo que ha pedido la "colaboración" de los cargos del Estado, una tarea que quedará en manos de la Comisión de la Revolución por la Justicia liderada por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

RECONVERSIÓN DE EL HELICOIDE

La presidenta encargada ha anunciado también el cierre de las instalaciones de El Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para su reconversión un espacio cultural y deportivo.

"En el marco del relanzamiento de la misión guardianes de la patria, que contemple programas de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de atención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto", ha sostenido Delcy Rodríguez.

La cárcel de El Helicoide, situada en la ciudad de Caracas, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.

FORO PENAL CELEBRA LA AMNISTÍA

El director de la ONG venezolana Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha celebrado el anuncio de la ley de amnistía y ha remarcado que la amnistía significa "olvido" y la "renuncia de la potestad del Estado para perseguir y sancionar determinados hechos".

Frente a la figura jurídica del indulto, Himiob ha destacado que esta legislación puede aplicarse también a los procesos judiciales todavía en marcha y no únicamente a las penas ya impuestas. "El indulto es perdón, la amnistía es olvido", ha afirmado en un comunicado emitido en redes sociales.

Foro Penal ha elevado este jueves a más de 700 el número de "presos políticos" excarcelados desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, si bien ha denunciado que aún hay más de 11.000 personas con restricciones "arbitrarias" de su libertad.