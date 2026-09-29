Delcy Rodríguez solicita a la Asamblea de Venezuela reformar la cuestionada Ley contra el Odio

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - JUAN CARLOS / PRESIDENCIA VENEZUELA - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes que ha solicitado al presidente de Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de la llamada Ley contra el Odio, una controvertida norma vigente desde 2017 y que la oposición denunció como una forma de legitimar la persecución.

Rodríguez ha señalado que se trata de una forma de seguir avanzando "hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela", en medio de otra serie de gestos hacia la oposición tras la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero de este año en un operativo de las fuerzas de Estados Unidos.

La solicitud enviada al presidente de la Asamblea Nacional explica que la reforma tiene como objetivo despenalizar las conductas que contempla esta Ley Constitución contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, "como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el recuentro y la convivencia democrática".

Delcy Rodríguez considera que dicha reforma tendrá un "impacto positivo" sobre la "reconstrucción de la confianza en las instituciones", así como en la "dinamización de la vida democrática de la nación".

La conocida Ley contra el Odio nació con el objetivo de perseguir y acabar con cualquier manifestación discriminatoria por motivos raciales, de género, religiosos y políticos, con penas de entre 10 y 20 años de cárcel para los infractores.

Sin embargo, desde un primer momento, organizaciones civiles y de Derechos Humanos denunciaron que la norma tenía el claro objetivo de perseguir la disidencia política, así como a los medios de comunicación y las redes sociales.

En es sentido, el dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, uno de los beneficiados por la ley de amnistía, ha remarcado que esta legislación contra los delitos de odio fue empleada durante años "para perseguir, encarcelar y silenciar" a los venezolanos y es causa de la "destrucción" de familias.

"Ahora pretenden reformarla y hablar de 'convivencia democrática'. No. Esa infame ley debe ser derogada. Completa y definitivamente. Y deben ser liberados todos los presos políticos, civiles y militares", ha reclamado.