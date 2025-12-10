EEUU incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a bombardear supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado", ha dicho a los medios de comunicación desde la Casa Blanca, sin dar más declaraciones al respecto más que ha sido "un día interesante".

Posteriormente, la fiscal general, Pam Bondi, ha explicado que se debe a un buque utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela a Irán y que la incautación --por parte del FBI, Seguridad Nacional, la Guardia Costera, y con el apoyo del Pentágono-- se ha llevado a cabo "de forma segura", mientras que la investigación "para evitar el transporte de petróleo sancionado continúa".

"Durante años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", ha indicado a través de un mensaje en su perfil de la red social X, donde ha publicado un vídeo que muestra a militares subiendo al barco desde un helicóptero.

Esta confirmación llega apenas un día después de que advirtiera a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevaran a cabo también por tierra.