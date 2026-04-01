EEUU retira las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Marco Salgado - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha levantado las sanciones impuestas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio del acercamiento con las nuevas autoridades del país latinoamericano tras la captura, el pasado enero, del presidente, Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro ha anunciado este miércoles en su página web que excluye a "Delcy Eloísa Rodríguez Gómez" de la lista de "nacionales especialmente designados" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sin dar más detalles.

La mandataria ha destacado la decisión de Washington "como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países" en un mensaje difundido en redes sociales poco después del anuncio.

"Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!", ha agregado.

La medida llega en una nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras el ataque de Washington a Caracas a principios de enero y años después de que el país latinoamericano sancionara a Rodríguez en septiembre 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.

Rodríguez, que desde enero se ha puesto al frente del país y en las últimas semanas ha renovado su gabinete, sustituyendo a ministros claves durante la etapa de Maduro, sigue estando sujeta a sanciones de otros gobiernos y entidades como la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.