Venezuela.- AMP.- EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum - PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELEGRAM

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado este jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares a fin de "promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" del país latinoamericano.

"Estados Unidos y las autoridades interinas Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", ha señalado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

El anuncio ha sido replicado por el Ministerio de Exteriores venezolano, que en una nota difundida por su titular, Yván Gil, ha destacado además su "disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos".

"Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido", ha agregado, antes de incidir en que esta nueva página en las relaciones entre Caracas y Washington "deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano", al considerar que esta decisión "acompaña el diálogo fecundo que los y las venezolanas sostienen entre sí, orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional".

El anuncio se produce en un momento de progresivo aperturismo desde Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético, donde el presidente Donald Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.

De hecho, este mismo jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado la voluntad de su Ejecutivo para construir una agenda de trabajo conjunta con la Casa Blanca, durante un acto en el que ha estado acompañada del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, y en el que se ha formalizado un acuerdo entre la petrolera Shell y la empresa venezolana de ingeniería Vepica.

"Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional", ha asegurado la que fuera 'número dos' de Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York desde que fuese capturado a principios de enero en el ataque de Estados Unidos contra Caracas que dejó un centenar de muertos.