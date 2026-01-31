Venezuela.- AMP.- España celebra la amnistía en Venezuela y anima a que entre en vigor "con rapidez"

CARACAS, Jan. 29, 2026 -- Venezuela's acting president Delcy Rodriguez (L, front) attends a military ceremony held in Caracas, Venezuela, on Jan. 28, 2026. Venezuela's armed forces on Wednesday pledged loyalty to and formally recognized acting presiden - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha celebrado este sábado la declaración en Venezuela de una ley de amnistía general anunciada por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y expresado su deseo de que entre en vigor con celeridad.

Rodríguez anunció esta ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas.

En este contexto, "el Gobierno de España da la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela de una ley de amnistía general en el país desde 1999 hasta la actualidad", según un comunicado publicado este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"España anima a que la ley se concrete con rapidez", ha añadido Exteriores, antes de declarar que "España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación con su homólogo venezolano, Yván Gil, en la que ha trasladado directamente este mensaje sobre la amnistía, según han informado fuentes de Exteriores a Europa Press.

"Albares ha tenido una conversación con el canciller venezolano Yván Gil a petición de él. Han abordado la nueva etapa en Venezuela. Le ha trasladado que España da la bienvenida a la medida anunciada de una amnistía general y que España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esa línea", han informado las fuentes consultadas.