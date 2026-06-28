Venezuela.- AMP.- España eleva a 152 el número de españoles desaparecidos en Venezuela y confirma nueve muertos

June 27, 2026, Valencia, Carabobo, Venezuela: June 27, 2026. Rescue workers from Costa Rica arrive at the 'Arturo Michelena' International Airport in the city of Valencia, Carabobo state. Photo: Juan Carlos Hernández - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nueve españoles han muerto en los terremotos del pasado jueves en Venezuela y 152 están desaparecidos, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores que añade 21 personas más desaparecidas al balance realizado a primera hora de este domingo.

Así lo ha confirmado el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. "Desgraciadamente la cifra de desaparecidos ha aumentado, en estos momentos contabilizamos 152, siguen siendo 9 los fallecidos y quiero trasladar pues todas mis condolencias a sus familiares, amigos. Hay 14 españoles localizados bajo los escombros y no sabemos en qué circunstancia", ha comentado Albares.

Durante la mañana de este domingo, el primer avión procedente de Venezuela ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz en el que han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles.

Además, viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

Sobre el estado de las 14 personas que se encuentran bajo los escombros, Albares ha explicado que es difícil saberlo en estos momentos porque son las propias familias las que reportan esta situación y ha reconocido que existen dificultades, "tanto para actuar como para comunicar", sobre el terreno.

"Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida e incluso los cuerpos, si desgraciadamente esa fuera la situación final de un ciudadano español, desde luego nosotros vamos a estar ahí", ha garantizado Albares, quien ha añadido que no tienen datos de heridos de gravedad.

El titular de Exteriores ha informado de que la sala de crisis del Ministerio, activada inmediatamente después del terremoto, ha recibido ya 518 llamadas, a las que se suman otras 530 realizadas a los teléfonos de emergencia y líneas habilitadas por el Consulado de España en Caracas.

Por ello, ha hecho un llamamiento para que cualquier familiar o persona que tenga noticias de un español que pueda encontrarse en situación de necesidad en Venezuela contacte con los teléfonos de emergencia habilitados por el Ministerio y la red consular para facilitar la localización y asistencia.

TELÉFONOS DE AYUDA

El Ministerio insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

En este sentido, Albares ha pedido a los ciudadanos que deseen colaborar con los afectados que canalicen su ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Asimismo, Albares ha reiterado el "compromiso absoluto" de España con Venezuela, un país "hermano".

"Es total el compromiso de España con cualquier país de América, que son pueblos hermanos. Era previo al terremoto, está y va a estar presente con esos rescatistas de la UME de seis comunidades autónomas, el envío de un primer paquete de ayuda financiera de un millón de euros, la activación de los convenios de emergencia con ONG, la movilización de fondos multilaterales y el próximo despliegue del equipo START con un hospital de campaña", ha indicado.

"Cuando llegue el momento de la reconstrucción, por supuesto, España va a estar ahí. No podía ser de otra manera con un país hermano como es Venezuela", ha insistido.

Asimismo, ha destacado la coordinación con las autoridades venezolanas y ha asegurado que mantiene un contacto permanente con el canciller del país. "Tenemos los teléfonos móviles intercambiados", ha afirmado.

"Estamos todos a una para intentar salvar el mayor número de vidas posibles y para participar en la reconstrucción después", ha concluido.