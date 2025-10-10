Venezuela.- AMP.- Feijóo afea a Sánchez no haber felicitado aún a Machado y critica los "intereses oscuros" de Zapatero

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. - DIEGO PUERTA-PP

Ezcurra ve "muy justo" el premio para María Corina Machado y cree que es "un mal día" para Maduro, el PSOE y Zapatero

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al jefe del Ejecutivo no haber felicitado aún a la opositora venezolana María Corina Machado y ha subrayado que, si llega al Palacio de la Moncloa, España tendrá un Gobierno que "se aparte de los intereses oscuros" de Pedro Sánchez y del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, el Comité Noruego ha otorgado este galardón a María Corina Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

Feijóo ha asegurado que es una "gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia", al tiempo que ha destacado que se ha concedido este premio a "una mujer insobornable en su compromiso con la libertad".

"¡Qué alegría tan grande!", ha escrito el presidente del PP en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, en el que ha afirmado además que estará "siempre" al lado de la opositora venezolana.

UN PREMIO QUE LANZA UN "DECISIVO MENSAJE AL MUNDO"

Además, Feijóo ha remarcado que el Nobel de la Paz 2025 "no sólo honra una hazaña personal" sino que "lanza un decisivo mensaje al mundo: el camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía".

"Por eso Sánchez aún no la ha felicitado. No solo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia", ha aseverado, para añadir que "España volverá a tener un Gobierno que se aparte de los intereses oscuros de Sánchez y Zapatero, y defienda la libertad con el coraje de María Corina Machado".

También la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular y eurodiputada, Alma Ezcurra, ha felicitado a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, que ha calificado de "muy justo".

EZCURRA: "UN MAL DÍA" PARA EL SOCIALISMO

En declaraciones a los medios durante su visita al barrio madrileño de Usera, Ezcurra ha declarado que el Nobel para María Corina Machado es un "enorme reconocimiento y muy justo para toda la lucha del pueblo venezolano y de la oposición venezolana".

Y al mismo tiempo, la dirigente del PP ha dicho estar segura de que el mayor reconocimiento para los venezolanos será cuando llegue la libertad a su país. En su opinión, esto va a suceder dentro de "muy poco".

Ezcurra ha recordado que hace unos días el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del que ha recordado que está pendiente de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pedía este Premio Nobel para Pedro Sánchez. "Es llamativo", ha exclamado.

Por ello, considera que "hoy es un mal" día para mucha gente: "Es un mal día para el régimen de Nicolás Maduro, es un mal día para el socialismo español y desde luego es un mal día para el nexo que los une que es José Luis Rodríguez Zapatero".

PONS: "¿QUÉ HA DICHO ZAPATERO DEL NOBEL PARA CORINA?"

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha indicado que es un Nobel "ganado a pulso democrático", adjuntando una foto de la última vez que estuvo con María Corina Marchado.

Además, González Pons se ha preguntado por la reacción a este galardón del expresidente socialista Zapatero. "Por cierto, ¿qué ha dicho Zapatero del Nobel de la Paz de María Corina Machado? Es que no lo he oído", ha interpelado en 'X'.

Después de las críticas del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por otorgarse este galardón a la opositora venezolana, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, le ha replicado que "la democracia liberal, la libertad y la justicia le van ganando la batalla a la izquierda".

"Sus mentiras y su odio son nuestra victoria. Las reacciones al fin de la guerra en Gaza y el Nobel para María Corina, dejan al descubierto la ponzoña moral en la que viven algunos", ha manifestado Muñoz en la misma red social.