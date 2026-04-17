El FMI retoma las relaciones con Venezuela tras más de siete años de suspensión

April 15, 2026, Washington Dc, Virginia, USA: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a press briefing during the 2026 IMF and World Bank Group Spring Meetings in Washington, DC, USA, on April 15, 2026. Georgieva said that even if the con - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado este jueves la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, actualmente dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al contar con "la mayoría" de los votos de sus miembros.

"Guiándose por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI, y de conformidad con la práctica habitual, la directora gerente, Kristalina Georgieva, ha anunciado hoy que el FMI mantiene ahora relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez", ha anunciado el organismo en un comunicado.

En el mismo, precisa que "Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946", si bien las relaciones con Caracas "se habían suspendido en marzo de 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del Gobierno", en alusión velada a la crisis institucional desencadenada después de que la que la Asamblea Nacional venezolana reconociera a su entonces líder, Juan Guaidó, como presidente interino y este declarara asumir el cargo, donde logró un parcial reconocimiento internacional que incluía, entre casi 60 países, a España.

Aquello sucedió apenas días después de que Nicolás Maduro reasumiera la Presidencia, si bien con limitado reconocimiento internacional y con una situación de crisis política prolongada hasta 2023.

El Fondo Monetario ha anunciado así una decisión que ha contado con el apoyo del Gobierno español, según ha indicado horas antes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha descrito la medida como otro paso, en términos financieros, para normalizar la situación en Venezuela.

Conocida la noticia, Delcy Rodríguez, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos por su apoyo en pro de la "normalización de la representación" de Caracas en el FMI.

"Saludo y agradezco al presidente (estadounidense), Donald Trump, al secretario (de Estado), Marco Rubio, y a todos los equipos que han estado involucrados en este proceso de buscar la normalización de la representación de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional", ha expresado la mandataria interina en una rueda de prensa en la cual ha tenido esas mismas palabras de gratitud para Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Qatar.