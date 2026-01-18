Foro Penal eleva a 139 los presos políticos excarcelados en Venezuela

Archivo - June 20, 2019 - Caracas, Miranda, Venezuela - Relatives of one of the Venezuelan political prisoners in the protest. This Thursday, June 20, the organization Foro Penal demanded the release of all Venezuelan political prisoners, in the context o - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha informado de la excarcelación de otras nueve personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 139 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela desde el 8 de enero, fecha en la que se hizo el anuncio.

Así lo ha confirmado el director de la organización, Gonzalo Himiob, en un mensaje difundido en redes sociales y de acuerdo con los datos del último balance de este sábado, reportado a las 17.00 horas (hora local).

Estos datos contrastan con los ofrecidos a comienzos de esta semana por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien aseguró este martes que las autoridades del país latinoamericano han excarcelado ya a más de 400 personas desde diciembre de 2024, rechazando las denuncias de la oposición y de diversas ONG, que reducen notablemente la cifra de liberados desde el 8 de enero.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, sitúa la cifra de presos políticos liberados en 155 en su último balance, publicado también a media tarde de este sábado.

La plataforma, que ha adjuntado un listado detallado con el nombre de las personas excarceladas, ha instado a las autoridades venezolanas a "acelerar los procesos" para que "cese finalmente el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, que se han mantenido en vigilia a las afueras de muchos de los centro penitenciarios".

HUELGA DE HAMBRE

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, ha informado de que un grupo de presos políticos encarcelados en el centro penitenciario 'Rodeo 1', a las afueras de Caracas, han comenzado una huelga de hambre para denunciar su situación y exigir a las autoridades venezolanas su libertad.

Moreno ha asegurado que debido al inicio de la protesta, varios presos políticos han sido sometidos a un "aislamiento prolongado en una celda de castigo" e incluso "obligados a permanecer desnudos".

"Las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos, los tiene en un nivel de desesperación y preocupación constante. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional sobre la grave situación de los presos políticos", ha añadido.

El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el cargo tras la captura por parte de las fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro, no ha confirmado esta huelga de hambre.