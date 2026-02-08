Venezuela.-AMP.- Foro Penal valora positivamente la reunión de ONG y el Gobierno en la comisión sobre la ley de amnistía

BEIJING, Jan. 30, 2026 -- Members of the National Assembly of Venezuela raise their hands to vote at a regular session in Caracas, capital of Venezuela, Jan. 29, 2026. Venezuela's National Assembly on Thursday passed a partial reform of the Organic Law - Europa Press/Contacto/Tian Rui

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Himiob, fundador de la ONG Foro Penal --especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país--, ha valorado de manera positiva el encuentro entre ONG venezolanas en favor de la liberación de los presos políticos y la comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela encargada de la supervisión de la ley de amnistía, una reunión en la que han podido mostrar sus desacuerdos con el texto presentado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Destaco como positivo el espacio de diálogo y el hecho de que se haya abierto, como se había exigido durante tanto tiempo, esta posibilidad de expresar nuestras preocupaciones y sugerencias, con el objetivo de que la amnistía sea lo más amplia posible", ha apuntado Himiob en un mensaje en redes sociales.

Aún así, ha admitido que existen diferencias sobre aspectos técnicos de la ley y sobre la supervisión de la misma, que consideran que debería incluir la participación de las personas afectadas, organismos de defensa de los Derechos Humanos y ONG.

"Planteamos desde el Foro Penal muchos aspectos técnicos del proyecto de Ley de Amnistía que consideramos deben ser corregidos para que verdaderamente esté a la altura del momento histórico que vivimos al día de hoy y de las expectativas de las víctimas", ha sostenido.

Himiob ha defendido que la tramitación de la ley no debe ser un freno para el proceso de excarcelaciones que ya están teniendo lugar durante las últimas semanas, cifradas en más de 700 personas desde la captura por parte las fuerzas de Estados Unidos de Nicolas Maduro y su esposa a principios del mes de enero.

"Las víctimas de la prisión y de la persecución política pueden tener por seguro que hoy su voz se escuchó claramente y sin dobleces donde antes no se la había escuchado", ha añadido el representante de Foro Penal.

En términos similares se ha pronunciado el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, quien ha celebrado la inclusión de organizaciones de derechos humanos venezolanas en el debate sobre la ley de amnistía y ha instado a la comisión a "tomar en cuenta" e incorporar los planteamientos sugeridos por la ONG.

"Dentro de los puntos que se discutieron y se plantearon por parte de Foro Fenal, fue primero que se continúe con el proceso de excarcelaciones y más aún de libertad total y plena de todos los presos políticos, sin que quede supeditado a la ley de amnistía", ha introducido Romero en un vídeo difundido en redes sociales.

A este respecto, ha matizado que lo que demandan es "una nulidad absoluta, de todos los procedimientos tanto penales como administrativos, y de todo aquello que de alguna manera conlleve a la persecución política a través del uso del sistema de justicia".

Además, según Romero, Foro Penal ha planteado la figura de la "reparación integral de las víctimas" como un elemento "esencial" de la amnistía, que debería contemplar también "la garantía del dercho a la defensa (...) precisamente para poder hacer efectiva esta ley y que todas aquellas personas en global que tienen medidas restrictivas a su libertad por motivos políticos puedan obtener su libertad plena, y que incluso muchos de los que están afuera puedan regresar al país".

Para garantizar el cumplimiento de todos estos puntos, la ONG venezolana ha reiterado su petición de incluir en el procedimiento a organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Su presencia "es fundamental, en combinación con organizaciones de derechos humanos para establecer precisamente esa amplitud que debe contener la ley", ha agregado Romero.

Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Caryslia Rodríguez, quien también ha participado en la comisión, ha calificado el debate de "fructífero", reafirmando "(nuestro) compromiso con la paz, (nuestro) compromiso con el entendimiento, con el amor, con el escucharnos todos los sectores, más allá de nuestras diferencias, más allá de las maneras distintas que podamos tener ante un acontecimiento".

El pasado jueves fue aprobado el primer texto de la ley de amnistía que debe someterse a "dos discusiones en días diferentes", según reza la Constitución venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció entonces la creación de una comisión para realizar consultas sobre el proyecto de ley presidida por el diputado Jorge Arreaza.